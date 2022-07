Mielipide: Kotimaisen järvikalan kulutajahinta lähes ennallaan

Kevään ja kesän aikana on puhuttu paljon siitä, miten kalan hinta on noussut. Tämä pitää paikkansa lohen ja varsinkin Norjasta tuodun lohen suhteen. Lohen pörssihinta on noussut noin 70 prosenttia vuoden takaisesta. Sen sijaan suomalaisen järvikalan kohdalla mainittavaa hinnan nousua ei ole tapahtunut.

K-ryhmän osto- ja myyntipäällikkö Carita Rissanen kertoi seuraavaa: "Järvikalan hinta on noussut suunnilleen 10–20 prosenttia tuotteesta riippuen. Esimerkiksi peratun muikun hinta on kasvanut noin 7,5 prosenttia ja silakkafileen noin 60 prosenttia. Silakka ei ole järvikala, mutta käyttötarkoitustensa mukaan se kuuluu monesti samaan ryhmään."

Samaa mieltä ovat S-ryhmä sekä kala-alan ammattilaiset.

Järvikalan hinta on pysynyt vakaana ja mikäli mitään ihmeellistä ei tapahdu, hinta tulee pysymään maltillisena. Esimerkiksi Kajaanin Citymarketissa 28.6.2022 peratun muikun hinta on 12,9 euroa ja avatun ahvenen 11,9 euroa ja Prismassa haukifileen 15,9 euroa.

Suurin ongelma järvikalan käytössä on hinnan sijaan sen valmistuksen kokeminen hankalaksi. Suomalaiset ovat tottuneet syömään ruodotonta lohifilettä. Järvikalan valmistus kannattaa kuitenkin opetella. Hyötynä on sekä terveellinen että kohtuuhintainen ruoka. Suosittelen lämpimästi katsomaan Vedestä ruokapöytään YouTube-kanavan vinkit kalan käsittelyyn.

Kalaleader-aktivaattori 29 Oulujärvi Leader ry

Tea Nousiainen