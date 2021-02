Mielipide: Kukaan ei ansaitse tulla kiusatuksi

Kiusaamista voi tapahtua kaikkialla, mutta kuitenkin erityisesti koulussa. Se kohdistuu yleensä puolustuskyvyttömiin ihmisiin. Se on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka on tahallista ja toistuvaa. Kiusaajien syyt kiusaamiseen voivat olla itsetunnon kärsimys tai huomion puute. On myös mahdollista, että kiusaajaa on ennen kiusattu, mikä voi olla myös syy kiusaamiseen.

Kiusaamisen seurauksia voivat olla: itsetunnon kärsimys, sosiaalisten tilanteiden pelon kasvu, stressi, ahdistuneisuus, masentuneisuus ja hermostuneisuus. Kiusaaminen voi johtaa itsemurhaan, jos kiusattu ei enää kestä kiusaamista.

Koulujen täytyisi ottaa kiusaaminen enemmän huomioon, sillä jotkin koulut eivät ota kiusaamista tarpeeksi vakavasti, mikä täytyy muuttua. Kukaan ihminen ei ansaitse tulla kiusatuksi. Kaikki ovat omalla tavallaan erityisiä, eikä ketään pitäisi kiusata ulkonäön, harrastuksen, uskonnon, persoonan, äänen, tyylin, sukupuolen tai ihonvärin taika.

Ei ole yhtäkään syytä miksi pitäisi kiusata ketään.

Kajaanin Keskuskoulu 7 b

Tällä viikolla vietetään koulujen ja uutismedian yhteistä mediakasvatuksen teemaviikkoa Uutisten viikkoa (entinen Sanomalehtiviikko). Koti-Kajaani julkaisee teemaviikon aikana lasten ja nuorten mielipiteitä. Lisätietoja Uutisten viikosta löytyy täältä .

Jasmin Jalily