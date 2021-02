Mielipide: Kunnallisen vesihuollon yksityistämistä ei pidä edes suunnitella

Suomi on onnellisessa asemassa, meillä on riittävästi hyvää puhdasta pohjavettä käytettäväksi. Tästä onnellisuudesta on hyvä esimerkki kotikaupunkimme Kajaani. Kaikki kajaanilaisten hanoista tuleva vesi on puhdasta ja raikasta pohjavettä.

Näin ei kaikkialla Suomessakaan ja ennen kaikkea Suomen rajojen ulkopuolella tilanne ole. Mm. Helsingissä juodaan Päijänteen vedestä puhdistettua pintavettä. Monissa paikoissa maailmalla joudutaan käyttämään vaikka minkälaisia kuravesiä, jolloin mm. taudit leviävät.

Vesien myynnillä rikastuneet pelimiehet katselevat himoiten Suomenkin pohjavesivarantoja – niillä olisi helppoa tehdä rahaa. Jossain päin Suomessakin on jo repsahdettu ja otettu mukaan osakkaiksi vesiyhtiöihin ulkomaisia pelimiehiä tai pahimmissa tapauksissa ainakin suunniteltu kunnallisen vesihuollon kokonaan myymistä eli yksityistämistä.

Kajaanin ei pidä lähteä tällaisia järjestelyjä edes suunnittelemaan. Pohjavesivarat ovat ainutkertaisia ja niitä ei synny uusia. Tästä varallisuudesta on pidettävä kynsin ja hampain tiukasti kiinni.

Parin kuukauden päästä ovat kunnallisvaalit. Toivon, että yksi vaalien teemoista tulisi olemaan pohjavesivarojen säilyttäminen kunnallisten vesilaitosten käsissä – Kajaanissa se on Kajaanin Vesi liikelaitos.

Tätä liikelaitosta ei saa muuttaa osakeyhtiöksi. Osakeyhtiö on helppo myydä joko kokonaan tai osittain ulkopuolisille tai ulkomaalaisille eli ns. yksityistää.

Nykyinen Kajaanin kaupunginhallitus ja kaupungin johto vastasivat tekemääni kunnallisaloitteeseen, että Kajaanilla ei ole suunnitelmissa vesi-liikelaitoksen muuttamista osakeyhtiöksi. Tämä vastaus ei kuitenkaan sido tulevia kaupunginhallituksia eikä valtuutettuja. Ollaan siis kuntavaaleissa valppaita eikä anneta valtuutetun valtakirjaa niille, jotka ovat valmiit myymään tämän arvokkaan kansallisomaisuutemme suuren rahan pelimiehille.

ex-kansanedustaja

Pentti Kettunen (

stdClass

ps

.)