Mielipide: Lääkärin kokemuksia Kainuussa – "Meille annettiin kohtuuttomat säästövaatimukset"

Olin nuori terveyskeskuslääkäri, kun aloitin Ristijärvellä tositoimet. Meillä oli hyvä työyhteisö Keski-Kainuun kuntien kesken. Puolankaa emme saaneet tai halunneet mukaan. Jos emme halunneet, vika oli meidän. Mutta hyvä oli työskennellä potilaiden kanssa ja kaikkien työtovereiden kesken, niin keittäjien, siivoojien ja talonmiesten kuin meidän terveydenhuollon ammattilaistenkin, ainakin Ristijärvellä.

Sairastuin vakavasti, kun meille annettiin kohtuuttomat säästövaatimukset valtiolliselta ja sitten kunnan johdon taholta. Minua tuskin olisi enää, elleivät mielenterveyspalvelut olisi olleet kunnossa, mutta koulutustani vastaaviin töihin ei minusta sen jälkeen ollut.

Kansanterveyslain mukaista julkista terveydenhuoltoa on koetettu ajaa alas koko kainuulaisuuteni ajan, eikä siihen ole muuta selitystä kuin kansainvälisten suursijoittajien häikäilemättömyys. Yksityislääkärithän ovat toki tuoneet oman osaavan lisänsä monella erikoisalalla eikä minulla ole siihen pahaa sanottavaa. Hoitohan on yhtä hyvää, saa sen sitten yksityiseltä tai julkiselta puolelta. Mutta kansalaisten verorahoilla ei ole varaa maksaa suursijoittajille, joiden tarkoituksena on vain kasvattaa miljardejaan. Me vasemmistossa ainakin haluamme palveluja ja osaavaa henkilöstöä maakuntaan pitämällä työolot kunnossa.

Sote-vaaleissa ratkaistaan, kuka käyttää verorahojamme ja mihin.

lääket lis evp, Kajaani

aluevaaliehdokas (vas.)

Jukka Peltonen