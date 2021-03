Mielipide: Lähipuu-rakennus Kajaanin luontokaupungille

Milloin olemme valmiita Kajaanin luontokaupungissa tekemään oikean ympäristöteon ja rakentamaan aidon ja ekologisen Lähipuu®-rakennuksen? Kajaanin kaupungilla on mittava metsäomaisuus, sieltä löytyy taatusti erinomaista sahapuuta, raaka-ainetta rakentamiseen, vieläpä edullisesti ja ympäristöystävällisesti.

Rakennusprojekti omasta puutavarasta voitaisiin toteuttaa täysin paikallisin voimin erittäin pienellä hiilijalanjäljellä. Kaikki rakentamisen kustannukset hyödyttäisivät suoraan paikallisia yrittäjiä sekä totta kai Kajaanin kaupunkia. Ja samalla hoidetaan kaupungin metsiä!

Ajatelkaa, puutavara kaupungin omasta metsästä, sahaus, lujuuslajittelu, kuivaus ja höyläys Kajaanissa paikan päällä. Oman puutavaran hiilijalanjälki ja ekologisuus on aivan ylivertainen verrattuna kaukana tuotettuun ja pitkiä matkoja kumipyörillä kuljetettuun tavaraan. Ja omasta metsästä kun puun ottaa, puutavaran laatu on erinomainen. Meillä on Kajaanissa ja Kainuussa huippuammattilaisia metsä-, saha- ja puutyö-aloilla projektia laadukkaasti toteuttamaan. Rakentajia lainkaan unohtamatta!

Rakentamisessa otettaisiin erityisesti huomioon ympäristöystävällisyys ja ekologisuus kaikissa materiaaleissa ja toiminnoissa puun lisäksi. Jo luontokaupungin imago vaatii tämän! Ja mikä erityistä, Suomen Sahayrittäjät ry:llä on lähellä tuotetulle puutavaralle valmiina EPD-ympäristöseloste.

Haastan nyt kaikki kaupunkilaiset yhdessä miettimään ja suunnittelemaan, mikä ja minkälainen olisi tämä uraauurtava rakennus. Koulu, päiväkoti, vai jokin muu kaupungin julkinen rakennus? Kenelle tarjottaisiin seuraavaksi pariksi sadaksi vuodeksi taatusti puhdasta sisäilmaa ja luonnollisen puun raikkautta ja terveellisyyttä?

Tutkijat ovat todenneet puulla olevan jopa antibakteerisia ominaisuuksia. Ja ei voi vähätellä myöskään sitä imago hyötyä, mikä tällä saavutettaisiin kaiken muun hyvän lisäksi. Muutenkin mielestäni luontokaupunki Kajaanissa pitää paremmin huomioida metsä- ja puualalla toimivat yritykset ja ihmiset. Maailma muuttuu ympärillämme, mutta metsä on ja pysyy.

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Jukka Tolonen