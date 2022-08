Mielipide: Linnanraunio vai rauniolinna?

Koti-Kajaanissa on käyty keskustelua Kajaanin raunioituneen linnan nimityksestä. Haluaisin osallistua tähän mainioon keskusteluun omalta osaltani huomauttamalla seuraavaa.

Suomessa on kolmenlaisia linnoja. On Turun, Hämeen ja Olavinlinnat, jotka ovat tätä nykyäkin kokonaisia linnoja. Toisekseen on rauniolinnoja, joihin tavallisesti katsotaan kuuluvaksi rauniona linnan muodon säilyttäneitä rauniolinnoja, kuten Raaseporin ja Kastelholman linnat. Sitten on linnanraunioita, joita voivat olla pienimmillään erilaiset muurinpätkät.

On täysin ymmärrettävää, että kajaanilaiset eivät ole omaksuneet Metsähallituksen uutta rauniolinna-nimitystä Kajaanin linnalle, vaan ovat vanhasta tavasta käyttäneet linnanrauniot nimitystä. Itsekin käytän arkikäytössä kumpaakin nimitystä.

Kun Kajaanin linnaa esitellään puolestaan ulkopuolisille, kuten turisteille, minusta on ymmärrettävämpää, että linna sijoitetaan rauniolinnojen eikä epämääräisten muurinpätkien joukkoon. Tässä olen siis eri mieltä esimerkiksi Simo Hyttisen kanssa, joka kirjoitti Koti-Kajaanissa 20.7., että Kajaanin linna ei vertaudu esimerkiksi Raaseporin rauniolinnaan.

Tämä Simon mukaan, koska Kajaanin linna on räjäytetty ja Raaseporin linna puolestaan raunioitunut omia aikojaan. Omassa näkemyksessäni raunioitumisen tapa ei ole keskeinen vaan linnan kokonaisuuden tämän hetkinen tila ja muoto.

"Nouskaa ylväät muurimme rauniolinnojen joukkoon!"

Tämä tila ja muoto on toki mielipide- ja määrittelykysymys. On myös vahvaa, jopa vallitsevaa koulukuntaa, jonka mukaan Kajaanin linna sijoittuisi esimerkiksi Kuusiston linnanraunioiden kanssa samaan kastiin ja olisi täten linnanraunio rauniolinnan sijaan.

Omasta puolestani vastustan jyrkästi Kajaanin uljaan linnan sysäämistä linnanraunioiden joukkoon. On kuitenkin pakko myöntää, että kysymys on todellakin kinkkinen. Toivoisinkin, että Metsähallitus ja Kainuun Museo järjestäisivät yhteisvoimin seminaarin tämän asian pohtimiseksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Nouskaa ylväät muurimme rauniolinnojen joukkoon! Keskustelu jatkukoon!

Veikko Leinonen