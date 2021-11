Mielipide: Mainettaan parempi kiinteistö – Puistolan entinen päiväkoti on ollut kohta vuoden tyhjillään

Puistolan entinen päiväkoti on ollut kohta vuoden lähes tyhjillään. Yksityinen päiväkotiketju lähti tiloista vauhdilla, kesken käynnistämiensä kiinteistön kuntotutkimusten. Asiakkaille, henkilökunnalle ja lehdistölle he tiedottivat syyksi rakennuksesta löytyneen asbestin.

Asbestia ei kuitenkaan ollut löytynyt päivähoitotiloista otetuista näytteistä. Asbestikuituja löytyi vain kellarin pannuhuoneen pyyhkäisynäytteestä. Kellarikerros ei ole päivähoitokäytössä ja siinä on erillinen ilmanvaihto.

Asbestia on käytetty useissa eri rakennusmateriaaleissa 1970-luvulle asti. Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta esimerkiksi remontin yhteydessä voi irrota asbestikuituja sisäilmaan. Pannuhuoneen asbesti oli peräisin vuosia sitten tehdystä lämmitysjärjestelmän remontista, jonka yhteydessä oli purettu pois vanhat putket, joissa oli asbestieristettä. Pannuhuoneessa ei oltu silloin tehty asianmukaista asbestisiivousta. Tilanne korjaantui siis siivouksella. Sen jälkeen tehdyillä Ilmanäytteillä varmistettiin vielä, että asbestia ei ole pannuhuoneen tai päivähoitotilojen ilmassa.

Yksityinen päiväkotiketju ei tyytynyt siihen, että asbestiuhka saatiin poistettua. Seuraavaksi he tiedottivat löytäneensä mikrobeja ja tutkivansa löytyykö sisäilmasta PAH-yhdisteitä. Päiväkotiketju ei pyynnöistä huolimatta suostunut sopimaan korjaustöistä tai toimittamaan kiinteistönomistajalle tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kainuun AHA-asiantuntijat Oy tilattiin tutkimaan, onko kiinteistössä ilmanlaatuongelmia. Myöhemmin saatiin myös päiväkotiketjun teettämien tutkimusten tulokset käyttöön. Molempien tutkimusten perusteella kiinteistö osoittautui terveeksi. Rakenteista ei löytynyt kosteutta. PAH-yhdisteiden raja-arvot sisäilmassa eivät ylittyneet. PAH-pitoisuus oli korkea vain kellarikerroksen tarkastuskaivon muottilautojen bitumi-pinnoitteessa. Ne purettiin pois ja tarkastuskaivo tiivistettiin. Mikrobeja oli löytynyt aikaisemmin poistetun villaeristeen jäänteistä ulkoseinässä. Mikrobien pääsy sisäilmaan estettiin uusimalla ikkunoiden alaosan höyrynsulkumuovit, joissa oli ilmavuotoja. Nämä korjaustyöt oltaisiin voitu toteuttaa yhden viikonlopun aikana, päivähoitotoimintaa keskeyttämättä.

Syynä mustamaalaamiseen saattoi olla halu päästä eroon useamman vuoden määräaikaisesta vuokrasopimuksesta. Päiväkotiketju ilmoitti lopettavansa vuokrien maksamisen epäilemänsä terveyshaitan vuoksi. Toiminnan siirryttyä pienempiin väistötiloihin toisella puolella kaupunkia, hoitolasten määrä laski ja Kajaanin yksikkö voitiin yhtiön saneerauksen yhteydessä lopettaa kannattamattomaksi muuttuneena. Myöhemmin päiväkotiketju katkaisi vuokrasopimuksen saneerauksen perusteella, mutta se määrättiin maksamaan korvauksia maksamatta jätetyistä vuokrista, oikeudenkäyntikuluista ja kiinteistönomistajan teettämistä kuntotutkimuksista.

Miksi kiinteistö on kuitenkin edelleen lähes tyhjillään? Kiinteistön mainetta on lokakampanjan jäljiltä vaikea korjata. Nyt päivähoitopaikoista on kuitenkin Kajaanissa pula. Itse en voi päivähoitotoimintaa käynnistää, koska myydessämme liiketoiminnan päiväkotiketjulle, meille asetettiin useamman vuoden kilpailukielto. Yritys, joka olisi kiinnostunut käynnistämään tiloissa päivähoitotoimintaa, toivoi että kiinteistön todellinen tilanne tuotaisiin julki.

kiinteistönomistaja

Jari Kemppainen

