Mielipide: Maratonin viimeinen viitonen – vaalipäällikön vuosi

Aloitin Kajaanin kokoomuksen kuntavaalipäällikkönä noin vuosi sitten. Aluksi tuntui oudolta, miten lähestyä tuttuakin ihmistä ja kysyä ehdokkaaksi. Nopeasti kuitenkin saimme muutaman lapun täytettyä ja tuntui, että tämähän rullaa hienosti! Ehdokashankinta oli antoisaa ja oli mielenkiintoista jutella erilaisten ihmisten kanssa kaupunkimme tilasta ja tulevaisuudesta. Lähtivät he ehdolle taikka sitten eivät.

Syksymmällä alkoi tuntua tahmeammalta. Mediassa julkaistiin juttuja kuntapäättäjien kiusaamisesta, some-herjaamisesta ja loputtoman tuntuisesta työmäärästä. Ehdokaskandidaatit kävivät talven tullen empivämmiksi. Ajan puute, ruuhkavuodet ja "leimaantuminen" pelotti useaa. Eikä ehkä aivan syyttä. Julkisuus on muuttunut sosiaalisen median myötä raaemmaksi ja jos ex-pääministerikin käyttää termiä "kansakunnan kusitolppa", on hyvin luonnollista, että moni järkevä ihminen pohtii mukaan lähtemistä. Vaalipäällikkönä joutui usein vannomaan, että aikaa saa käyttää oman mielenkiinnon mukaan. Silti moni jätti ehdolle lähtemisen neljän vuoden päähän.

Kuntapäättäminen on kuitenkin kovin erilaista kuin valtakunnanpolitiikka. Ihan samojen naapureiden, työkavereiden tai harrastuskavereiden kanssa sitä kaupungin asioita yhdessä hoidetaan. Eikä meidän onneksi kaupunkitasolla tarvitse ratkaista EU:n tukipaketin tai globaalin pandemian ongelmia. Omissa päiväkodeissa, kouluissa, kaduissa, liikuntapaikoissa ja puistoissa riittää puhuttavaa. Luonnollisesti talousasiat painottuvat myös kunnan luottamustoimissa isoina asioina.

Vaalien siirtyminen vei maaliskuussa kaikkien puolueiden vaalikoneistot maitohapoille juuri, kun maaliviiva jo häämötti. Huonontuneen koronatilanteen vuoksi vaalit siirtyivät kaksi kuukautta eteenpäin ja ehdokashankinta-aikaa jatkettiin. Piti vain hörpätä hartsporttia ja jatkaa. Periksi antaminen ei käynyt edes mielessä.

Nyt voi kuitenkin todeta, että ultramaratonin viimeinen vitonen on jo käynnissä. Koossa on mahtavan monipuolinen, osaava ja innokas ehdokasjoukko. Haluan kiittää kaikkien puolueiden ehdolle lähteneitä ja erityisesti ehdokashankintatyössä mukana olleita! Me selvisimme! Loppu on kaupunkilaisten ja äänestäjien hallussa. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää demokraattista äänioikeuttaan ja haluaa vaikuttaa tulevaisuuteensa. Itse tuoreena vaalipäällikkönä täytyy todeta, että vaalien tekeminen tästä näkövinkkelistä on ollut erittäin mielenkiintoista. Taistelutoveriani, Miariikkaa, lainaten "Vaalit on ihmisen parasta aikaa!"

Kajaanilainen, käytäthän ääntäsi ja äänestät, silloin meille vaalityössä mukana olleillekin tulee tunne, että ei tässä ole turhan takia vuotta lönkötelty. Nähdään uurnilla ja lenkkipoluilla!

kuntavaaliehdokas (kok.)

Auli Halonen