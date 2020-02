Valtuustosta viisaita: Meillä on oikeus ja jopa velvollisuus rakentaa jokimaisemaa

Kulttuuriperinnön professori Anna Sivula kirjoitti 5.2.20 Koti-Kajaanissa monipuolisesti ja ulkopuolisen silmin hienosti Kajaaninjoen arvokkaasta kulttuurimaisemasta. Mielestäni meidän kaikkien, mutta erikoisesti valituksen tehneiden olisi syytä se tarkkaan kerrata.

Hän muun muassa kirjoittaa, että aika ei ole Kajaanissa pysähtynyt – eikä pysähdy. Jokivarren rakennetulle kulttuuriperinnölle on tyypillistä monikerroksisuus, monimuotoisuus ja väljyys. Kohteet erottuvat toisistaan hyvin. Hän korostaa, että kauneusihanteet muuttuvat eikä teräsbetonisia rakennuksia saa vähätellä. Kajaanissa uudemmat rakenteet eivät syö tilaa vanhemmilta. Itse voin laskea, että historian saatossa "aralle alueelle" on rakennettu historian saatossa ainakin yli 10 näkyvää muistoa, kulttuurikerrostumaa. Joku osaa nähdä niitä varmaan enemmän. Eivätkä ne ole turmelleet maisemaa vaan tuoneet siihen aina uutta ja arvokasta.

Ja professorin mielestä aika ei pysähdy Kajaanissakaan, vaikka monet sitä yrittävät jarruttaa. Kun kaupungin kehittämiselle tulee uusia tarpeita, kun pullonkauloja kehitykseltä pitää avata, on rakennettava tulevan kehityksen tarpeisiin.

Linna olisi restauroitava loistonsa päivien näköiseksi.

Siitä rohkenen kajaanilaisena asukkaana olla eri mieltä, että linnanraunioiden yli menevä silta olisi paikalleen sopiva. Ensiksikin liikenne sen kautta on vaarallista. Jo siksi se pitäisi ottaa pois käytöstä. Silta on myös epäkäytännöllinen kevyen liikenteen väylänä. Sen jyrkät mäet molemmin puolin tekevät siinä liikkumisen meille monelle vaikeaksi.

Mutta uskallan olla eri mieltä myös hänen erikoisalaansa koskevassa asiassa. Nykymuodossaan autoilulle rakennettu silta ei sovi tuohon maisemaan. Meillähän on lähes identtinen silta hieman yläjuoksulle päin Lönrothin kadulla. Sillä on siellä hyvä paikka historiakerrostumana.

Linnanraunioiden kohta on ollut vuosisatoja siltayhteytenä, jopa ainoana joen ylityspaikkana. Meidän olisi etsittävä historiasata vanhin luotettava piirros/kuva sillasta ja toteuttaa kevyen liikenteen ylitys sen mukaisena.

Ja sitten nykysillan suurin haitta. Nykyinen silta on mittasuhteiltaan paikkaan aivan sopimaton. Mistä suunnasta tahansa siltaa ja linnanraunioita katsot, siltarumilus peittää näköalasta 30–80 prosenttia. Ei ihme, että monia silta ei haittaa, kun linnaa ei juuri huomaa!

Edellä kuvatut ongelmat eivät ratkea muuten kuin poistamalla nykyinen silta. Ja linna olisi restauroitava loistonsa päivien näköiseksi. Historia ansaitsee sen.

Jotkut sanovat, että uusi silta on ruma. Mistä me sen tiedämme? Voidaan panna parhaat ideanikkarit töihin, niin meidänkin aika saa arvoisansa lisän jokimaisemaan. Ja erityisesti sillalta me sitten näemme ensinnäkin arvokkaan luonnon jokimaiseman, -kanjonin alajuoksun suuntaan. Ja sieltä voimme ihailla sitten myös rakennettua jokimaisemaa yläjuoksulle, josta voi tulla todella Kajaanin käyntikortti, vaikka Kalevala-muistomerkki kokonaisuudessaan. Kyllähän seppä-Ilmarinenkin takoi.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.

Hannu Kemppainen (kd.)

