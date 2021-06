Mielipide: Miksi Loiste Sähkönmyynti Oy:n toiminta sakkasi vuonna 2020?

Loiste konsernin yhteiskuntavastuuraportissa 2019 on todettu, että se kantaa vastuun liiketoiminnan jatkuvuudesta ja taloudellisesta suorituskyvystä. Keväällä 2021 Loisteen hallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen kuvasi Loiste Sähkönmyynti Oy:n liiketoiminnan myynnin tilannetta, että "se poisti vain mädät omenat puusta, ettei koko sato mene". Se oli saatu parissa vuodessa niin huonoon kuntoon, että pakkoliitos oli edessä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Loiste Sähkönmyynti Oy:n liikevaihto oli 94,6 miljoonaa euroa, joka nousi tuona vuonna Energiapolar Oy:n liiketoimintojen yhdistymisen ansiosta peräti 73,6 %. Liiketulos oli tosin vain 1,8 miljoonaa euroa, mutta omaa pääomaa oli 23,7 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 33,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 liikevaihtoa oli noin 95 miljoonaa euroa, mutta tappiota tuli ainakin 15 miljoonaa euroa ja lopullinen tappio selviää vasta kuluvan vuoden päättyessä. Mikä mädätti toimivan yhtiön?

Perussyy tähän tapahtumaketjuun on strategisesti epäonnistunut liiketoimintojen yhdistäminen lappilaisen Energiapolar Oy:n kanssa. Kairoille lähdettiin ilmeisesti vuolemaan "kultaa". Monet hankaluudet ja erityisesti epäedulliset sääolosuhteet loivat mahdollisimman heikot lähtökohdat alkavalle yhteistyölle. Loiste-konserni ja Energiapolar Oy myivätkin 24.3.2021 tiedotteet mukaan Loiste Sähkönmyynti Oy:n koko osakekannan Suur-Savon Sähkö Oy:lle, mutta kauppahintaa ei ole julkistettu. Tappion suuruus selvinnee aikanaan.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden sähköpörssissä Nord Poolissa määräytyy pörssisähkön eli Spot-sähkön hinta kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain. Tämä määrää sähkökaupan tukkuhintatason ja maakohtaisen aluehinnan markkinoilla päivittäin.

Sähkön hintaan vaikuttavat sekä sen kysyntä että tarjonta. Hinta vaihtelee sähköpörssissä sekä vuoden- että vuorokaudenajan mukaan. Yleisin syy hinnan vaihteluun on vallitseva sää Suomessa sekä maissa, joista Suomeen ostetaan sähköä. Runsaat sateet etenkin Norjassa lisäävät vesivoiman tuotantoa ja laskevat hintaa. Sähkön hintapiikkejä tulee ajoittain myös muista syistä. Hintavaihteluun pitäisikin reagoida reaaliaikaisesti.

Kun Loiste Sähkönmyynti Oy:n oma sähköntuotanto oli vain murto-osa kokonaismyynnistä, voi karkea hinnoitteluvirhe ostossa ja myynnissä olla kohtalokas. Parina viime vuonna noin 2000 GWh:n myynnissä hintavaihtelu on ollut erityisen suurta sekä eri vuodenaikoina että vuorokausien sisällä. Hinta oli pääasiassa laskeva. Vuonna 2020 Loiste Sähkönmyynti Oy:n ongelmat korostuivat, kun sähkönhinnan suojaus oli laiminlyöty. Tukkusähkön hintaero Suomen ja Ruotsin välillä on kasvanut. 2020 Suomen hinta oli 32 prosenttia Ruotsin aluehintaa korkeampi.

Sähkön hintaa voidaan kaupankäynnissä suojata monin tavoin. Suojaus on ikään kuin palovakuutus mahdollisen vahingon varalta. Suuret hintavaihtelut aiheuttavat markkinatoimijoille välttämättömän tarpeen suojautua hintariskin osalta oli kyse sitten sähkön myyjistä tai ostajista. Yleisimmin käytettyjä markkinainstrumentteja ovat erilaiset sähköoptiot ja futuurit. Johdannaisilla tuotettu suojaus edellyttää aina erityistä ammattitaitoa.

Koko konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 lähes 160 miljoonaa euroa, mutta viimeisen kaupan jälkeen liikevaihdosta on jäljellä vajaa puolet. Loiste Sähkönmyynti Oy:n valitsema strategia sähkökaupassa ilman suojausta on johtanut taloudelliseen katastrofiin. Asiakaskadon ja yltiöpäisen osinkopolitiikan kanssa taloudellinen liikkumavara on syöty ja uusiin energiainnovaatioihin ei ole juuri mahdollisuuksia. Missä ovat vastuunkantajat?

Pentti Huttunen