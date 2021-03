Mielipide: Miksi yksinpärjäämistä ihaillaan?

Suomessa on jo pitkään ollut vallallaan yksinpärjäämisen kulttuuri, ja yhteisöllisyys on hiipunut pikkuhiljaa aina pienempiin piireihin. Yle uutisoi joulukuussa tutkimuksesta, jossa oli mukana 42 maata, ja suomalaiset vanhemmat olivat seitsemänneksi uupuneimpia. Isoimmaksi syyksi sille nousi yksilökeskeinen kulttuuri. Vaikka en pidäkään haikailua entisiin aikoihin yleisesti hyvänä, on "kylä kasvattaa" –ajattelu silti mielestäni se mitä nyt enemmän tarvittaisiin.

Tähän samaan kuuluu yksinäisyys laajemminkin, jota jokainen todennäköisesti jossain elämänvaiheessaan kohtaa, minä ainakin olen kohdannut. Nyt korona-aikana melkein joka kolmas (!) kärsii yksinäisyydestä, kun aiemmin luku oli joka viides. Se on liikaa. Mitä näille asioille voisi sitten tehdä?

Kun resurssit ovat kouluissa ja nuorisotyössä kunnossa, voidaan arjessa panostaa paremmin ryhmäytymiseen ja kohtaamiseen, ja vanhempia ehditään myös tarvittaessa jututtaa ja pitää kartalla lapsen ja nuoren asioista. Neuvoloissa tulee olla aikaa kohdata perheet kunnolla, ja ohjata aina tarvittaessa tarvittavien tukitoimien tai vertaistuen pariin. Neuvola on yksi harvoista palveluista joissa jokaiseen perheeseen saadaan kontakti ja on mahdollisuus kartoittaa tilanteet yksilöllisesti, joten sen resursseista on syytä pitää huolta jatkossakin.

Tarvitsemme matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja eri ihmisryhmille, joka tuo ihmiset yhteen ja tarjoaa vertaistukea. Tätä työtä tekeviä järjestöjä on tärkeää tukea, sillä kaupunki ei voi itse toteuttaa kaikkea. Erilaisten tukipalvelujen etsiminen on usein työlästä haastavassa elämäntilanteessa oleville ihmisille, joten tietojen tulisi olla kootusti ja helposti saatavilla.

Jos kutsumme Suomea hyvinvointivaltioksi, täytyy sen myös näkyä jokapäiväisissä niin pienissä kuin suurissa ratkaisuissa. Politiikan pöydissä tehtävien päätösten lisäksi jokainen meistä voi myös itse tehdä osansa yksinäisyyden ja uupumisen ehkäisyssä omassa lähipiirissään. Ollaan myötätuntoisia, muistetaan puhua ja auttaa toisiamme.

Kuntavaaliehdokas, Kajaani