Mielipide: Millainen tulevaisuus Kaukametsän opistolla on?

Kajaanin kaupungin omistama ja hallitsema Kaukametsän kansalaisopisto oli 50-vuotisen historiansa aikana Suomen arvostetuimpia kansalaisopistoja. Se oli valtakunnallisesti vapaan sivistystyön yksi lippulaivoista mm. kurssitarjontansa osalta. Sen emeritusrehtori opetusneuvos Matti Väisänen henkilökuntansa kanssa, yhteistyössä eri tahojen kanssa loi haastavat puitteet vapaan sivistystyön kehittämiselle Kajaanissa.

Entäs nyt? Kajaanin kaupungin säästötoiminnan johdosta lukuvuosi 2019–2020 oli hyvin ikävien päätösten aikaa ja koronapandemian vuoksi arveluttavaa ja masentavaa opiskelijoitten/harrastajien käsityksien mukaan. Lähinnä tämä koski ns."kovien" teknisten kädentaitojen kurssitoimintaa, puutyöt ja entisöinti, sekä teknisentyön päätoimisen opettajan eläköityminen ja viran lakkauttamisen johdosta. Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat tälläkin lukukaudella Kaukametsän opiston opiskelijoiden/harrastajien toimintaan.

Olen itse ollut yli 30-vuotisen jakson aikana opiston kursseilla lähinnä puun ja metallin käsittelyssä ja kädentaitoja kohentamassa. Opiskelu- ja harrastustoiminta on ollut opiskelijoille/harrastajille myöskin sosiaalisen kanssakäymisen kanava eri ikäryhmien kesken. Nykyisin supistettujen toimintojen takia mm. eläkeläisten osuus on supistunut. Ei ole päivävuoroja, jolloin eläkeläiset voisivat harrastaa ja kokea olevansa osa opiston toimintaa.

Kuntavaalien jälkeen on erittäin tärkeää, että valitut päättäjät ottaisivat Kaukametsän opiston tärkeyden vapaan sivistystyön kehittämiseksi sekä jatkamiseksi Kajaanissa. Opiskelijoiden/harrastajien kannalta on tärkeää, että työskentelytilat, koneet ja laitteet ovat terveellisiä ja turvallisia.

Opetushenkilökunnan jaksamisen osalta tulee perustaa uudelleen päätoimisen opettajan virka lähinnä teknisten kurssien osalta, joka toimisi myös johtoryhmän jäsenenä sekä asiantuntijana työvälineitten, tilojen, raaka-aineiden ja työssä käytettävien koneitten osalta. Kaupungin tilakeskuksen eri oppilaitosten ja opiston tulisi kehittää ja olla yhteistyökykyisiä toimitilakysymyksissä ja niiden kehittämisessä.

Tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain mukaan oppilaitoksissa, myöskin Kaukametsän opistossa tulee huomioida yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus opetus-, harrastus- ja muussa kulttuuritoiminnassa. Tässä tapauksessa eläkeläisten osuus tulee ottaa tarkasti huomioon. Pelkkä talouteen tuijottaminen ei kehitä toimintoja, raha on vain numeroita. Se saattaa karsia uuden kehittämistä ja luo eriarvoisuutta. Kulttuuri on monitahoista ja itsensä kehittäminen on yksi muoto kulttuurin laajuudesta.

Opistoon opiskelijoiden/harrastajien tulisi perustaa oppilaskunta, joka toimisi yhteistyöelimenä opiston henkilöstön, hallinnon, sekä sivistyshallinnon yhteistyökumppanina. Tätä voisi opiston johto korostaa yhteistyökumppanina ja tukea sen toimintaa, unohtamatta kaupungin vanhusneuvoston osuutta.

Onnea ja menestystä viisikymmenvuotiaalle Kaukametsän opistolle!

Hyvinvoivassa kunnassa eläkkeensaaja on aktiivinen toimija, jota kuunnellaan.

työsuojelutarkastaja, eläkeläinen, kuntavaaliehdokas (sd), SDP:n kunniajäsen

Jorma Forsberg