Mielipide: Miten tässä näin kävi? Sähkönmyyntiyhtiö meni

Loiste Sähkönmyynti Oy jouduttiin myymään suurten ja nopeasti kasvaneiden taloudellisten tappioiden vuoksi mikkeliläiselle Lumme Energia Oy:lle. Omistajat Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta menettivät merkitettävän määrän sähkösopimusomaisuutta pakkokaupassa. Syinä olivat Loiste sähkönmyyntiyhtiön hallituksen virheet riskienhallinnassa ja strategiavalinnoissa. Sähkösopimusten pitkäaikainen suojaamattomuus on aiheuttanut ja aiheuttaa vielä kaikkiaan noin 25–30 M euron tappiokertymän viimeisen kahden vuoden ajalta. Viime vuoden tappiot olivat 15,6 M euroa ja tämän vuoden tappioiden ennustetaan kiihtyvän oleellisesti. Lopullinen tappio realisoituu Loiste konsernille lopullisesti, kun sähkönmyyntiyhtiö sulautuu yhteen Lumme Energia Oy:ksi.

Suomessa on 70 eri sähköyhtiötä. Sähkön markkinahinnat ovat lähellä tukkuhintaa. Kova kilpailu asiakkaista on pitänyt sähkön hinnat käyttäjille kohtuullisina. Tästä johtuen myyntiyhtiöiden tuotot ovat olleet viimevuosina alhaisia. Riskienhallinta ja suojaukset ovat tiukassa kilpailutilanteessa sähkönmyyntiyhtiön turva.

Sähkömarkkinoilla selviytymisessä vaaditaan yhtiöltä vahvaa osaamista ja taitoa suojautua riskeiltä. Sähkönmyyntiyhtiön riskienhallinnassa keskeinen asia on suojata päivittäin tehdyt sähkösopimukset yleensä kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Suojaus on vakuutus sille, että yhtiö saa sähkön hinnoittelussa tavoittelemansa tuoton. Suojaus tapahtuu johdannaisilla eli futuureilla. Nykyisillä epävakailla markkinoilla suojausasteen tulisi olla mahdollisimman korkea, 75–100 %. Suojaus maksaa ja vaikuttaa myyntiyhtiön tuottoihin. Kun suojaus toteutetaan oikein, yhtiö säästyy suurilta taloudellisilta tappioilta. Loiste Sähkönmyynti -yhtiössä suojausaste on ollut 15 kk:tta lähellä nollaa. Suojaus on unohdettu kokonaan. Yhtiön hallituksen vahva usko omaan ammattitaitoon ja osaamiseen on ilmeisesti ollut syynä suojaamatta jättämiseen. Tapahtuiko riskienhallinnassa ja sopimusten suojauksessa väärä strateginen valinta? Suojauksessa sähkönmyyntiyhtiö epäonnistui. Sen seurauksena oli merkittävät tappiot ja yhtiön pakkomyynti!

Sähkönmyyntiyhtiökumppanin olisi voinut valita paljon paremmin jo aiemmin. Sitä ei omistaja eli kaupunginhallitus halunnut tehdä. Vajaat viisi vuotta sitten Loiste Oy:n silloinen hallitus ja toimitusjohtaja valmistelivat ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen yhteistä sähkönmyyntiyhtiötä Jyväskylän ja Kuopion kanssa. Tavoitteena oli asiakaskannan kasvattaminen 500 000 asiakkaaseen. Samalla riskien hajauttaminen jakaantuisi useammalle omistajalle. Loiste Oy:n silloinen hallitus ja sen erityisasiantuntijat olivat vahvasti liittymisen kannalla. Toinen omistaja Sotkamon silloinen kunnanhallitus teki myös myönteisen päätöksen. Kajaanin kaupunginhallitus sen sijaan otti neuvotteluoikeudet omistajana itselleen osakeyhtiölainsäädännön vastaisesti. Neuvottelijoina kaupunginhallituksen puolelta olivat Arto Okkonen, Hannu Juntunen, Marjatta Immonen.

Maalikkojen ja poliitikkojen neuvottelutulos oli huono. Neuvottelijoilla ei ollut sähkömyynnin kehityksen tulevaisuudesta realistista näkemystä. Neuvottelijoiden vahvan tahtotilan mukaisesti jäätiin riskien hajauttamisen ja asiakashankinnan kannalta kannattavasta yhtiöstä pois. Yhteenliittyminen nykyisen Väre Oy:n kanssa olisi ollut kustannustehokas ja onnistunut ratkaisu. Nyt Kainuulaisilla omistajilla olisi 70 M euron arvoisesta yhtiöstä sopiva osuus ja noin 400 000 sähkönkäyttäjän sähkösopimusomaisuus. Pakkomyynnistä ei olisi tietoakaan. Nyt ei jäänyt mitään. Yhtiön myynnistä saadut voitotkaan eivät kotiudu vaan menevät tappioiden kuittaamisiin.

Omistajastrategiaa on myös se, että yhtiö toimii itsenäisesti. Miksi valitussa strategiassa ei pysytty vaan lähdettiin pitkien etäisyyksien ja vähäväkisen maakunnan Lapin suuntaan? Kainuulaisina edustajina Loiste konsernissa ovat Raili Myllylä, Arto Okkonen ja Antti Kela. Kenen on vastuu?

Loiste hallituksen ex-pj, kuntavaaliehdokas (kesk.)

Loiste hallituksen ex-jäsen, kuntavaaliehdokas (vas.)

Paavo Niemelä

Vesa Kaikkonen