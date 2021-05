Mielipide: Muista äänestää, lapsesi ei voi

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on tulevaisuuden kunnan tärkein tehtävä. Perheen jälkeen tärkeimmät lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöjä ovat varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan toiminnot. Ne ovat kaikki kuntapalveluja.

Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta osalle kasaantuu erilaisia hyvinvoinnin haasteita. Niiden voittamisessa kuntapalveluilla on merkittävä rooli. Hyvä lapsuus ja nuoruus ovat merkityksellisiä jo sinänsä, lisäksi kasvuiän olosuhteet vaikuttavat olennaisesti myös aikuisiän hyvinvointiin ja terveyteen.

Koronakriisi on vaikuttanut eniten niihin, joilla on jo aiemmin ollut vaikeuksia. Se on pahentanut perheiden toimeentulo-ongelmia sekä lisännyt lasten ja nuorten oppimisen, mielenterveyden ja pärjäämisen haasteita.

Lasten ja nuorten epävarmuus ja huoli omasta arjesta ja tulevaisuudesta on lisääntynyt. Palveluiden ja tuen tarve on selkeästi kasvanut. Kriisin kielteisten pitkäaikaisten vaikutusten torjuminen kuuluu kunnan merkittävimpiin tehtäviin lähivuosina.

Poikkeustilanteessa palvelut ovat ohentuneet samaan aikaan kun niiden tarve on kasvanut, mikä on aiheuttanut palveluvajetta ja -velkaa. Riittävän tuen puuttuminen uhkaa heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisätä eriarvoistumista. Tarvitaan tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistamista ja heidän tilanteessaan tarpeenmukaisen tuen tarjoamista.

Lasten ja nuorten asioiden painoarvon kasvaminen ei tarkoita heikennystä muille ikäryhmille, sillä lapsille hyvät ratkaisut ovat hyviä kaikille.

MLL:n Kainuun piiri ry

Seija Karjalainen

Maarit Tartia-Kallio

Anneli Vatula