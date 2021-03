Mielipide: Nuorisotyön pitää olla siellä missä nuoretkin!

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä. Nuori viettää ison osan ajastaan koulussa, onkin tutkittu että iso osa nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on koulumaailmassa. Olisikin hyvä, että nuorisotyö näkyisi enemmän koululaisten arjessa.

Laadukas nuorisotyö ehkäisee syrjäytymistä, kiusaamista ja tukee nuoren osallisuutta sekä mielenterveyttä.

Nuorelle on tärkeää, että ympärillä on luotettavia, helposti lähestyttäviä aikuisia joiden puoleen on helppo kääntyä. Yleensä nuorisotyöntekijä onkin se aikuinen, jolle on helppo puhua matalalla kynnyksellä. Nuorisotyöntekijän tärkeä tehtävä on lisäksi huomata nuoren paha olo. Opettajan on välillä todella hankala nähdä, mitä kulisseissa tapahtuu. Opettajilla ei ole silmiä selässään ja nuoret osaavat peitellä käytöstään niin, ettei kiusaamista tuoda välttämättä lainkaan esille opetustilanteissa. Koululla toimiva nuorisotyöntekijä näkee nuorten toiminnan eri kantilta ja sen takia moniammatillinen yhteistyö koulumaailman ja nuorisotyön välillä on tärkeää.

Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta ovat lisääntyneet ja nuorilla on paha olla. Tästä surullisimpana esimerkkinä voidaan käyttää Koskelan teinimurhaa Etelä-Suomessa. Koulukiusaamiseen ja kaikenlaiseen väkivaltaan täytyy aina puuttua. Emme halua nähdä enää vastaavaa, joten asialle täytyy tehdä jotain. Kiusaamistilanteisiin voi ja pitää puuttua, yllättävä tilanne voi tulla vastaan vaikka iltalenkillä. Opettajat eivät ole sosiaalialan ammattilaisia, kiusaamis- ja väkivaltatapauksissa tulee käyttää aina moniammatillista yhteistyötä, se ei ole vain koulun tehtävä.

Nuorisotyön on tutkittu vaikuttavan nuorten hyvinvointiin positiivisesti. Tämän takia nuorisotyön on tärkeää olla siellä missä nuoret viettävät aikaa eli kouluissa, vapaa-aikaa unohtamatta. Kouluissa tehtävä nuorisotyö ei saa viedä aikaa ja resursseja vapaa-ajan nuorisotyöstä. Usein nuorisotyöntekijä on se henkilö, joka huomaa nuoren pahan olon.

Yhdistämällä koulun, vapaa-ajan ja kolmannen sektorin voimme edistää nuorten hyvinvointia tehokkaasti. Toiminnan tulisi olla läpinäkyvää, rajoja ylittävää ja ensisijaisesti nuoren etua ajattelevaa, nuoren luottamuksen arvoista. Nuorisotyöstä ei saa enää leikata.

Näitä asioita me haluamme ajaa tulevina nuoriso- ja yhteisöohjaajina sekä Keskustan kunnallisvaaliehdokkaina Kajaanissa.

