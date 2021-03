Mielipide: Olen berliininmunkki

Legendan mukaan John F. Kennedyn kerrotaan lausuneen näin Berliinissä aikanaan pitämänsä puheen alkajaisiksi. Tuolloin se saattoi naurattaa, niin ehkä nytkin.

Aihe on ajankohtainen edelleen. Ei niinkään berliininmunkki, vaan se, että yhä useamman lapsen kielitaitopakista löytyy yhä harvemmin suomen ja englannin kielen lisäksi muita kieliä. HS uutisoi 19.3. A2-kielten suosion huolestuttavasta laskusuhdanteesta maamme kouluissa.

Saksan kielen nuorena opettajana olen päässyt seuraamaan muutosta läheltä. Olen syvästi huolestunut. Kun aloitin saksan kielen opinnot 15 vuotta sitten, koulussamme oli kaksi saksan kielen ryhmää. Nykyään suurimpiinkaan kouluihin saadaan nippa nappa yhtä ryhmää muodostetuksi.

Syitä muiden kielien rappioon kouluissamme on monia. Yksi niistä, eikä suinkaan vähäisin, on järjestelmämme sisään rakennettu ominaisuus painottaa opinnoissa ’kovia’ aineita, etunenässä matematiikkaa ja fysiikkaa.

Insinöörikansana se on hienoa. Opimme kärsivällisesti miten numerot murskataan biteiksi ja miten bitit muutetaan maailman hienoimmiksi tuotteiksi. Sitten sujuvalla kaenuun murteella myymme maailman parhaita tuotteita toisillemme, kun joviaali länsinaapurimme on jo dynaamisesti brändännyt oman versionsa ja myynyt tuotteensa maailman jokaiseen kolkkaan.

Maapallo on pienempi kuin koskaan. Kouluissamme opetetut kielet edustavat suurta osaa niistä kielistä, joilla me täällä viestimme toisillemme. Maailma on sille auki, joka osaa kohdata ihmiset heidän omalla kielellään.

Itse olen kokenut ikimuistoisia asioita asuessani englannin-, saksan- ja espanjankielisissä maissa, koska olen uskaltanut oppia ja käyttää heidän omaa äidinkieltään. Älkäämme viekö peruskouluikäisiltä lapsiltamme mahdollisuutta maailmankansalaisuuteen. Kajaanin kaupunki tarjoaa hyvät edellytykset oman kielellisen osaamisen kehittämiseen. Tarttukaa mahdollisuuteen, niin lapsenne saavat olla siitä loppuelämänsä kiitollisia.

Jos Kennedy olisi oppilaani tänä päivänä, voisin lohduttaa häntä sanomalla, että on ihan ok olla berliininmunkki. Kaikilla meillähän on oikeus omaan mielipiteeseen. Sitä vaikuttavampana voimme sen maailmalle huutaa, mitä useammalla kielellä pystymme sen kertomaan.

Stiina Pakonen

luokanopettaja ja saksankielen opettaja

Kajaani