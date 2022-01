Mielipide: Pieni hyvin toimiva terveysasema ei ole tuhlausta

Sote-uudistuksen yhtenä virallisena tavoitteena on, että "perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa."

Pienet kaukana keskustasta sijaitsevat terveysasemat joutuvat tämän tästä luupin alle. Silloin tällöin pulpahtaa esiin ehdotus, että jospa lakkautetaan vaikkapa Vuolijoen ja Ristijärven terveysasemat ja keskitetään sotepalvelut Kajaaniin. Syntyykö siten säästöä?

Tarkastellaanpa hetki kuviteltua 80-vuotiasta Aino-mummua, joka asuu yksin Vuolijoen kylällä. Aino käy säännöllisesti Vuolijoen terveysaseman laboratoriossa mittauttamassa veren INR-arvonsa ja kansanterveyshoitajan luona jalkatarkastuksessa ja säärihaavojen hoidossa. Liikkuminen onnistuu rollaattorin avulla. Kuvitellaanpa, että soten säästöinnossa Vuolijoen terveysasema lakkautetaan ja Ainon tarvitsemat palvelut siirretään Kajaaniin. Niinpä Aino lähtee Kajaaniin käymään verikokeessa ja haavahoidossa. Aamun ainoa linja-auto lähtee Vuolijoelta 6.40. Se saapuu Kajaanin matkakeskukseen 7.40. Aino taivaltaa rollaattoreineen 1,2 km matkakeskuksesta Kaksin mäelle. Ensimmäinen paluukyyti lähtee 15.10 ja saapuu Vuolijoelle 16.00.

Ainolta meni melkein 10 tuntia ja paljon voimia. Tietenkin Aino voi saada oikeuden käyttää matkoihinsa Kela-taksia. Yhdensuuntainen matka maksaa hänelle silloin 25 euroa. Säästäväinen ja kipeäjalkainen Aino harventaa käyntejä. Hoidon puutteessa säärihaava pahenee, jalat joudutaan amputoimaan ja Aino jonottaa terveyskeskussairaalassa hoitokotipaikkaa.

Pieni täydellä teholla toimiva terveysasema ei välttämättä ole sotelle mikään erityinen rahareikä. Esimerkiksi Vuolijoen terveysasemalla toimii äitiys- ja lastenneuvola, kotihoidon tukikohta, muistineuvola sekä kansanterveyshoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotot. Kerran viikossa paikalla on laboratorion näytteenotto ja lääkäri. Samassa rakennuksessa on 38-paikkainen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö eli hoitokoti, joka myös käyttää terveysaseman palveluita. Hoitokotiin on jonoa, kuten muihinkin Kainuun soten hoitokoteihin.

Kaikki Vuolijoen terveysasemalla työskentelevät henkilöt ovat täystyöllistettyjä. Kun vastaanotolla kävijöiltä jää aikaa, sairaanhoitaja ja kansanterveyshoitaja soittavat takaisinsoittopuheluita ja vastaavat Omasote-viesteihin.

Jos terveysasema lakkautettaisiin, toiminnoille pitäisi löytyä tilat muualta. Kunnan kontolle jäisi tyhjä rakennus, jolle on hankala löytää muuta käyttöä. Ja miten ihmeessä syntyy säästöä, jos joudutaan rakentamaan Kajaaniin uusi vanhusten hoitokoti?

aluevaaliehdokas (vas. sit.)

Anja Tiainen