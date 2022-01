Mielipide: Pitääkö olla huolissaan?

Pitääkö aluevaalien äänestysprosentista olla huolissaan? Minusta pitää.

Aamulehti ja Helsingin Sanomat kirjoittivat heti joulun jälkeen 27.12. siitä kuinka vaaleissa yleensä äänestävät aktiivisimmin he, jotka voivat hyvin. "Terveysongelmista kärsivät ja kroonisesti sairaat äänestävät suhteellisesti vähemmän", kirjoituksissa todettiin.

Verkkolehdissä nostettiin esille myös sitä kuinka hyväosaisilla, ja samalla usein poliittisesti aktiivisilla, oikealle kallistuvilla henkilöillä, on todennäköisimmin yksityinen terveydenhuolto käytössään ja kokemukset julkisista palveluista voivat olla vähäisiä. Ikäihmisillä on myöskin korkea äänestysinto, mikä on hyvä, sillä he käyttävät terveyspalveluita paljon.

On todella harmillista, että meillä on näin tärkeät vaalit käsillä ja äänestysprosentista on povattu matalaa. En usko, että tsemppaaminen, rohkaisu ja tiedonjako ratkaisee ongelmaa täysin, koska kyse ei ole loppukädessä äänestäjien laiskuudesta tai saamattomuudesta. Olemme paljon suurempien asioiden äärellä. Jos arki täyttyy terveyteen tai talouteen liittyvistä huolista, on vaikea irrottaa energiaa vaaliuurnille saakka. Jos kokee vaikeassa tilanteessa jääneensä vaille yhteiskunnan apua tai ei koe ketään ehdokasta omakseen, jaksaako vaaleista välittää? Heikompiosaisuus myös periytyy eteenpäin tuleville sukupolville, täysin pyytämättä. Suomessakaan elämän eväät eivät ole kaikille samat.

Toisin sanoen, meillä on edustuksellista demokratiaa heikentäviä rakenteellisia ongelmia, jotka ovat vailla ratkaisuja. Matala äänestysprosentti on oire, ei itse syy, johon tulisi pureutua.

Herää myös kysymys, että tulisiko päätöksentekoa ja politiikkaa saada vieläkin lähemmäs ihmisten arkea. Politiikka koskettaa kuitenkin meistä ihan jokaista. Päättäjäkunta on suhteellisen homogeenistä, samankaltaista harmaata massaa. En sano, että meillä olisi huonoja päättäjiä, mutta tarvittaisiin kirjavampaa väkeä, eri taustoista, eri ikäryhmistä, erilaisista elämäntilanteista, erilaisia näkemyksiä kannattamaan. Kaivattaisiin myös parempaa poliittista viestintää ja avointa vuoropuhelua sekä selkokielisempää lähestymistä päätöksenteon koukeroihin.

Toivon todella, että Kainuu loistaisi valtakunnan kärjessä aluevaalien äänestysprosentilla. Kun aluevaltuusto on kasassa, nousee äärettömän tärkeäksi valtuutettujen kyky tarkastella maailmaa oman kuplansa ulkopuolelta, asettua toisten asemaan, kokea empatiaa. Kykyä nähdä apua tarvitsevat ihmiset numeroiden takana.

aluevaaliehdokas (vihr.)

Sotkamo

Sari Alakurtti