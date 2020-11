Mielipide: Rullailijat tarvitsevat oman hallin

Kajaaniin melko vastikään rakennettu scootti-/ skeittiparkki on ollut suoranainen menestys lasten ja nuorten keskuudessa. Kesäisin tuskin on päivää, jolloin parkki olisi täysin tyhjillään innokkaista harrastajista. Rullailijoita löytyy Kajaanista ja koko Suomesta paljon, etenkin scoottauksen suosio on viimeisten viiden vuoden aikana kohonnut huomattavasti ammattilaisten noustua esiin esimerkiksi YouTubessa.

Kajaanissa aktiivisilla harrastajilla on kuitenkin ongelma: harrastusta ei pysty ylläpitämään talvisin, kun parkit ovat lumen peitossa. Ainoa vaihtoehto on tällä hetkellä Vuokatin Superpark, jonne on Kajaanista useamman kymmenen kilometrin matka ja sisäänpääsymaksukin on parinkymmenen euron luokkaa. Pienituloisten perheiden lapsilla ei siis ole mahdollisuutta pitää rakasta harrastustaan yllä talvisin parkkien ollessa käyttökelvottomina.

Ongelmaan on kuitenkin olemassa ratkaisu. Kajaaniin tarvitaan temppuhalli, josta löytyisivät samankaltaiset rampit kuin Kajaaninhallinkin pihalla, mutta vain sisätiloissa. Kyseessä ei ole mikään Superparkia vastaava puisto, vaan vapaasti käytettävissä oleva, kaikille avoin halli, jossa rullailijat pääsevät harrastamaan joko ilmaiseksi, tai pientä pääsymaksua vastaan myös talvisin. Käytännössä toiminta hallilla tapahtuisi samalla tavalla kuin Kajaaninhallin ulkorampeilla: sinne ei tarvitse varata aikaa ja siellä olisi pitkät aukioloajat.

Hallille tulisi paljon käyttöä, sillä se luultavasti houkuttelisi myös uusia harrastajia, kun harrastuksen aloittamista ei tarvitsisi odotella kevääseen saakka ja laittaa jäihin talven ajaksi. Myös Kajaanin naapurikyliltä, kuten Otanmäen ja Vuolijoen alueelta olisi varmasti hallille innokkaita tulijoita. Hallin yhteydessä voisi mahdollisesti olla myös kioski, josta reippaat urheilijat voisivat ostaa evästä ja herkkuja, sillä monet viihtyvät parkeilla kokonaisia päiviä uusia temppuja opetellen. Mielestämme tällainen vaatimus kunnalta ei ole suuri, sillä meillä on jääkiekkoilijoillekin jäähalleja. Miksi rajoittaisimme rullailijoiden mahdollisuuksia harrastaa? Ovathan hekin urheilijoita siinä missä muidenkin lajien harrastajat.

Kajaanin lukion opiskelijat

Aida Mustonen, Heli Heikkinen ja Sandra Khezri