Mielipide: Ruokintalauttaa on jo kokeiltu

Kajaanin kaupunki testasi jo kymmeniä vuosia sitten Pasi Kilpeläisen vaatiman ruokintalautan kaltaista lauttaa ja antoi siitä murska-arvion. Rakensimme Auralan verstaalla kelluvan ruokintalautan, jossa oli verkkopohja.

Laitoimme lautan virtapaikkaan ja kiinnitimme sen ketjuilla. Eipä aikaakaan, kun lautta ohrineen oli jo jäätynyt umpijäähän ja peittynyt lumeen.

Siirsin ruokinnan siinä vaiheessa Rantapuiston kallioluiskalle, jossa nyt on onkijoille rakennettu laituri. Keväällä jäiden sulettua kuljetimme toimimattoman ruokintalautan nosturiautolla Auralaan. Ei riitä, että lautta ei toimi talviolosuhteissa, vaan se on käyttäjille myös hengenvaarallinen.

Jos lautta todella halutaan ottaa käyttöön, täytyy täyttyä pari reunaehtoa. Kynskin siltaan täytyy asentaa sähkötoiminen vinssi, jolla lauttaa voi vetää vastavirtaan. Toiseksi Kajaanin kaupungilta pitää saada käyttöön ns. höyrymestari, jolla muodostuvan jään ja sataneen lumen saa aamuisin sulatettua pois. Samalla laitteella saa lautan myös desinfioitua. Paikalla on myös oltava ainakin aluksi pintapelastaja varmistamassa, että homma lähtee turvallisesti käyntiin.

Kuka tämän täysin tarpeettoman lautan käyttöönoton kustantaa? Tietysti se taho, joka siihen velvoittaa.

Olen kymmeniä vuosia hoitanut sorsien talviruokinnan ja milloinkaan ei ruokintapaikalla ole ollut rottia edes lähimailla. Tällä hetkellä ruokittavana on noin 400 sorsaa ja yksi siipivammainen joutsen, joka ei pysty lentämään ja tämän lentokykyinen kumppani. Ruokin sorsia talvella jään reunalle kaksikymmentä metriä rannasta.

Oulussa ruokitaan 700–800 sorsaa Oulujoen Laanilanrannassa. Ruokinta tapahtuu maalla ruokinta-automaatilla 20 metriä veden rajasta. Ruokinnan hoitaa eläinsuojeluyhdistys. Ei ole sielläkään ollut rottaongelmaa.

Kajaanissa ei ympäristöviranomaisella ole mitään juridista syytä vaatia tai suositella ruokintalautan käyttöönottoa. Kilpeläinen itse on osasyyllinen nykyiseen rottahysteriaan. Hän on ollut yhdessä ympäristöteknisen lautakunnan kanssa hyväksymässä sellaista kaavaa, joka on mahdollistanut jätteidenlajittelulaitosten rakentamisen kaupungin alueelle.

Hoidin kaupungin Auralan kompostialuetta vuosia. Siellä ei milloinkaan ollut rottia. Mutta kun poikkesin kaupungin jäteveden puhdistamoa vastapäätä olevalle yhdyskuntajätteiden käsittelylaitokselle ja kysyin työntekijältä rottatilanteesta, työntekijä sanoi, "Jo vain on rottia. Jos jätit auton oven hetkeksikään auki, niin rotat menivät autoon".

Ympäristöviranomaisen valvonnan tehosta sai kyllä aika karun kuvan. En epäile yhtään, etteikö samantasoinen valvonta jatkuisi tänäänkin. Kyseessä on ns. oma valvonta. Edellytetään että yrittäjä itse valvoo, ettei rottia ole.

Nyt kun viranomainen on havahtunut rottaongelmaan, se on peitelläkseen omia laiminlyöntejään alkanut syytellä kaikkia muita. Mikäpä sen parempi konsti kuin syyllistää omakotitalojen asukkaita, jotka ovat iät ja ajat ruokkineet talvilintuja pihoissaan. Samaan nippuun laitettiin sitten sorsien talviruokinta, jolla ei taatusti ole osaa eikä arpaa rottien lisääntymisessä.

Joko kaupunki on alkanut viemärirottien tuhoamisen? Varsinainen rottatehdashan on Majasaaren jätekeskus. Sieltä rotta pimeänä syysyönä ehtii vipeltää Purolaan yhden yön kuluessa ja Ruuhijärven kalastuskeskukseen muutamassa tunnissa.

Vilho Kallio