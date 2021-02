Mielipide: Sähköistyvä lukio huolettaa – Kärsiikö oppiminen ?

Kuten me kaikki jo tiedämme, oppivelvollisuutta pidennettiin Suomessa toisen asteen osalta. Tämä on monilta puolin hyvä asia, joka tulee tulevaisuudessa auttamaan muun muassa maamme hyvinvoinnin säilymisessä.

Kuitenkin jokaiseen päätökseen liittyy myös ongelmia ja kysymyksiä, joiden vastaukset eivät välttämättä miellytä kaikkia. Valtiomme päättäjät ovat joutuneet tekemään monia päätöksiä, liittyen siihen miten toisesta asteesta saataisiin kaikille ilmainen. Tässä tekstissä keskitymme erityisesti lukiossa tapahtuviin muutoksiin.

Haluamme painottaa, että tietomme tapahtuvista muutoksista eivät välttämättä ole kaikki tosia, sillä olemme saaneet tietomme monista eri lähteistä. Kuitenkin olemme ymmärtäneet, että suuri osa lukion opiskeluista muuttuvat sähköisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaille jaetaan kannettavat tietokoneet opiskeluiden ajaksi. Tämä vaatii valtioltamme taloudellista panostusta nuoriin, mutta meidän ikäpolvemme työllistyessä se tuo varoja takaisin ja säästää siinä, ettei jokaiselle oppilaalle tarvitse ostaa jokaisen aineen kirjoja. Olemme testanneet jo Kajaanin Keskuskoulussa kannettavien tietokoneiden käyttöä ja se on sujunut suurimmilta osilta hyvin. Kuitenkin monia huolettaa se, jos kaikki oppimateriaalit siirtyvät sähköisiksi, emmekä saa esimerkiksi ollenkaan oppikirjoja.

Keskustelimme ryhmässämme erilaisista positiivisista mutta myös negatiivisista asioista, mitä sähköiset oppimateriaalit saattaisivat meidän mielestämme aiheuttaa. Hyviä puolia kannetavien tietokoneiden jakamisessa ovat esimerkiksi se, että opiskelijoiden ei tarvitse kantaa kouluun niin suurta määrää tavaraa. Kun jokaisella oppilaalla ei ole montaa kirjaa, se säästää taloudellisia kuluja ja on ympäristölle hyväksi.

Kätevää on myös se, että kaikki oppimateriaalit ovat samassa paikassa, eikä siis yhden monisteen kotiin unohtuminen vaikeuta opiskelua. Pidemmät tekstit, kuten englannin puheet ja äidinkielen kirjoitelmat on erittäin kätevä kirjoittaa koneella. Sähköisten oppimateriaalien käyttö myös valmistaa meitä tulevaisuutta varten, missä hyvin todennäköisesti yhä useampi joutuu turvautumaan tietoteknisten laitteiden käyttöön muun muassa työelämässä tai yhteiskunnallisten kriisitilanteiden aikana.

Löysimme myös kuitenkin kysymyksiä herättäviä ja negatiivisempikin asioita. Suurin huolenaiheemme on matematiikan ja matemaattisten aineiden opiskelu. Tietokoneella matemaattisten kaavioiden ja merkkien kirjoittaminen on huomattavan paljon hitaampaa, kun taas kynällä kirjoittaen laskut saa kirjoitettua nopeasti ja vaivattomasti. Se säästäisi myös oppilaan aikaa ja jaksamista, jos ei tarvitse opetella erikseen matemaattisten sovelluksien käyttöä.

Olemme myös huolissamme siitä, saammeko käyttää ollenkaan konkreettisia laskimia, vai onko laskin olemassa koneella. Ryhmässämme nousi myös heti kysymyksiä ruutuajan suhteen. On tiedetty fakta, että erityisesti nuoret käyttävät erittäin paljon älylaitteita vapaa-ajalla. Jos koulunkäynti lisätään tähän aikaan, ruutuaika nousee aivan liian suureksi. Liiallinen älylaitteilla oleminen voi aiheuttaa monia haittavaikutuksia, kuten unettomuutta ja levottomuutta. Kun näyttöjä katsoo monta tuntia päivässä, se aiheuttaa monille päänsärkyä, ottaen huomioon myös sen, että koneelta joutuu lukemaan paljon pieniä tekstejä. Tämä kaikki rasittaa silmiä ja aiheuttaa esimerkiksi niska- ja hartiaseuduille jumeja.

Yksi suurimmista ongelmista on sähköisten muistiinpanojen tekeminen ja yleisesti oppiminen. Kun koneella kirjoittaa, voi helposti ajatella muita asioita, eikä muistijälki ole niin vahva.

Monilla oppimisessa auttaa se, että edessä on konkreettinen kirja, jota lukiessa sivuja voi käännellä ja mahdollisesti alleviivata tärkeimpiä asioita. Kun muistiinpanot kirjoitetaan vihkoon, oppilas joutuu keskittymään ylös kirjoittamaansa asiaan enemmän. Vihkoon kirjoittaessa tärkeimpiä asioita voi yliviivata, muistiinpanoissa käyttää värejä ja piirtää esimerkiksi havainnollistavia kuvia. On tehty paljon tutkimuksia, että käsin kirjoittaessa muistijälki on vahvempi. Kaikki eivät opi asioita yhtä hyvin koneella työskennellessä. On tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus valita, kirjoittaako käsin vai koneella.

Jos kaikki opiskelu on sähköisenä netissä, vapaa-ajan ja opiskelun raja hälvenee. Tämä voi aiheuttaa sitä, että oppilaan yrittäessä opiskella hän ajelehtiikin vahingossa surffailemaan netissä. Tämä voi myös käydä toisin päin, eli oppilaan vapaa-aika kuluu pelkästään koulun parissa. Kun kannettavalla tietokoneella yrittää katsella vaikkapa sarjaa, mieleen muistuu kaikki tehtävät kouluasiat. Tämä on toisaalta hyvä asia, jotta oppilas muistaa tehdä tekemättömät tehtävänsä, mutta jokainen tarvitsee myös vapaa-aikaa ja sen puute voi johtaa ylirasittumiseen.

Toivomme, että toista astetta koskevista asioista saataisiin tehtyä kompromisseja, joissa jokaista osapuolta kuunnellaan ja huomioidaan.

Kajaanin Keskuskoulun 9C

Tällä viikolla vietetään koulujen ja uutismedian yhteistä mediakasvatuksen teemaviikkoa Uutisten viikkoa (entinen Sanomalehtiviikko). Koti-Kajaani julkaisee teemaviikon aikana lasten ja nuorten mielipiteitä. Lisätietoja Uutisten viikosta löytyy täältä .

stdClass

Catherina

Tervahonka, Eini Kesti, Oona Tolonen, Peppi Tukia ja Sara Makkonen