Mielipide: Sähkönsiirtohintojen kohtuullistaminen

Lainsäädännön mukaisesti sähköyhtiöt ovat eriyttäneet sähkösopimusten myynnin ja sähköntuotannon erillisiksi yhtiöiksi, ja sähkön verkkoyhtiöt toimivat omina yhtiöinään. Sähkölasku muodostuu sähkön kulutuksesta ja siirtohinnasta.

Sähkönmyyntiyhtiöt myyvät talouksille sähköä kovasti kilpailtuna ja markkinat ovat entistä haasteellisimpia. Sähkömyyntimarkkinoilla selviytymisessä edellytetään vahvaa osaamista ja taitoa suojautua riskeiltä, jotka liittyvät päivittäin, jopa tunneittain muuttuviin sähkömarkkinoihin. Toisin kuin siirtohinnat, määräaikaiset sähkönmyyntisopimusten sähkönkulutushinnat ovat lähellä markkinoilla ostettavaa tukkuhintaa. Loiste Oy perusti sähkön myyntiyhtiön Loiste Sähkömyynti Oy:n Lapissa toimivan Energiapolarin kanssa loka 2018 (Finder.fi).

Kainuussa siirtomaksuja kerää sähkön verkkoyhtiö Kajave, joka on parantanut sähköverkon jakelun toimintavarmuutta maakaapeloinnilla ja uudistamalla johdotusta, sekä siirtämällä johtoa huoltoa helpottaviin tienvarsiin noin 20 milj. euron edestä vuosittain. Suomen korkeimpiin kuuluvat siirtohinnat tuottavat yhtiölle noin 45-50 miljoonan liikevaihdosta 35 % vuosittaisen liikevoiton. Tilikauden tulos oli 2019 lopussa + 1,6 miljoonaa (Finder.fi).

Kajave on päätynyt kohtuuttomiin hinnan korotuksiin. Viimeinen korotus Kajavella oli 7 % ja yrityksiltä 9 %.

Vaikka harvaanasutulla Kainuun maaseudulla sähköverkko on laaja ja huoltovarmuus vaati investointeja, myrskyt selittävät vain pieneltä osin sähkön siirtohintojen korotuksen. Siirtohinnoista saatu tuotto ei mene kuin osin verkkoinvestointeihin. Siirtokustannusten eroja tulisikin tasata valtiovallan toimesta. Energiaviraston ohjeet ovat olleet tuottoprosenttivalvonnassa löysiä. Tällä hetkellä tuottoprosenttisuositus on 6,2 %. Ruotsissa siirtoyhtiöiden pääoman kohtuulliseksi tuottorajaksi on määritelty 3,92 %. Ruotsin tasoinen 4 %:n raja olisi sopiva Suomessakin. Siirtohintojen ylin sallittu korotus tulee rajata selvästi nykyistä 15 %:ia alhaisemmaksi, 5 % on riittävä. Valtion keräämien verojen osuus siirtohinnasta on merkittävä, sähkövero 9 % ja Alv 24 %, eli yhteensä 33 %. Pitkien etäisyyksien maakunnissa kuten Kainuussa sähköverolainsäädäntö tulisi tehdä alueellisesti oikeudenmukaisemmaksi. Valtiovallan tulisi päätöksillään kohtuullistaa kuluttajilta perittyä sähköveron osuutta sähkölaskujen pienentämiseksi.

Sähkön siirtohintoihin tulee saada voimakkaampi valtiovallan ohjaus. Hintojen nousua pitää hillitä nykyistä paljon paremmin. Kainuulaisten sähkönkuluttajien edunvalvontaa Loiste Oy:ssä valvoo sinne valitut hallituksen jäsenet. Kaupungin ja kuntien kunnallisvaaleissa valittujen hallituksen jäsenien tulisi kantaa poliittinen vastuu päätöksistä.

kaupunginvaltuutettu, kesk.

Paavo Niemelä