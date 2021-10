Mielipide: Sammonkatu pysäköintikieltoon?

Jos Elokapina ei saa pitää kapinointiaan liikennöitävällä kadulla, niin miten on mahdollista, että Kajaanin kaupunki saa varastoida kadulta työntämänsä lumen talvesta toiseen Sammonkadun liikenneväylällä? Kajaanin kaupunki työntää Vienankadun risteyksestä lähtien Sammonkadun ajoväylän lumet Sammonkatu 2:n kohdalle ajoväylälle. Viime talvena lunta oli lunta koko talon pituudelta ja niin paljon, ettei ambulanssilla olisi päässyt ajoväylää pitkin talon kadun puoleisille oville.

Kaupunki ei suostu ajoväylältä korjaamaan lumikuormaa, vaan näyttää kaupungin työpäällikön toimesta edellyttävän, että Sammonkatu 2 hoitaa sen, vaikka kaupunki kokoaa lumen ajoväylältä Sammonkatu 2–6-taloyhtiöiden pituudelta. Olen tutkinut kuntaliiton ja ympäristöministeriön ohjeita katujen puhtaanapidosta, mutta en ole löytänyt ohjetta/määräystä, että kadun kohdalla oleva asunnon omistaja olisi velvollinen lumenpoistoon, jos kaupunki kokoaa lumen ajoneuvoliikenteelle tarkoitetulle ajoväylälle. Puhumattakaan, että se kokoaa nämä lumet monen talon katualueelta. Taloyhtiölle kuuluu jalkakäytävä ja ne on pidetty kunnossa.

Pysäköintikielto Kumppaniksi ry:n puolella. Kuva: Esko Piippo

Jotta tämä lumen kokoaminen ajoväylälle onnistuisi paremmin, olemme yllättäen huomanneet, että Sammonkadun 2:n kohdalla oleva katualue on nyttemmin merkitty pysäköinnin aluekieltoon. Samanaikaisesti pysäköintikieltoon on merkitty kokonaan Sammonkadun päädyn asumaton puoli, jossa on judosali, ravintola Eines ja Kumppaniksi-autopaja. Näin kuulema kadun turvallisen puhdistuksen vuoksi.

Pysäköidä saa ainoastaan enää Sammonkatu 4:n ja 6:n kohdalle. On tehty oikea sakkorysä, kun pysäköinnin kieltävä liikennemerkkikin on kadun päässä, jossa pysäköivät autot eivät edes käy. Ne eivät tule rautatieltä. Olen yllättynyt kaupungin toimintatavasta; ei mitään keskusteluja taloyhtiöiden kanssa.

Sammonkadun lumesta puhtaana pitäminen ratkeaa kustannustehokkaasti, jos kaupunki puhdistaa ajoväylän tarpeeksi isolla kauhakuormaajalla, joka työntää ajoväylälle tulevat lumet katualueen päässä olevaan pöpelikköön. Ei tarvita tarpeettomia pysäköintikieltoja ja muuta ihmisten kiusaamista.

Esko Piippo