Mielipide: Soita minulle, Sote – "Moni vanhus odottaa takaisinsoittoa puhelinta päivystäen viikkoja, jopa kuukausia"

Avoterveydenhuollon asioinneista toteutuu nykyisin jo kolmasosa etänä (THL 2021). Asukasta kohden eniten etäasiointia toteutetaan Kainuussa. Kehitys on nopeaa, mutta olen kuullut monelta vanhukselta, että he kokevat jääneensä heitteille.

Ei ole realistista eikä kohtuullista vaatia, että kaikki hankkivat nyt älypuhelimen tai tietokoneen ja opettelevat käyttämään sähköisiä palveluita. Kaikilla ei ole edes naapuria tai sukulaista auttamassa niiden käytössä. Etähoito ei onnistu edes lankapuhelimella, jos potilaalla on heikko kuulo tai ongelmia puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä. Ikääntyminen, haurastuminen, aivoverenkierto- ja muistihäiriöt eivät ole ihmisen omia valintoja.

Sähköisellä etäasioinnilla on monia etuja, ja esimerkiksi ajanvaraus, reseptien uusiminen ja omien terveystietojen tarkastelu on kätevää. Mutta puhelimessa tai videoyhteydellä ei voi ommella haavaa, paikallistaa kivun lähdettä tai arvioida turvotusta, ihomuutoksen syvyyttä, aistitoimintoja, tasapainoa, liikkuvuutta, refleksejä, tuntopuutoksia tai sydämen sykevaihteluita. Niinpä potilas lähetetään varmuuden vuoksi laboratorioon ja kalliisiin kuvantamisiin, jotta saadaan puhelinkeskustelua täydentävää tietoa.

Kainuun sote on ostanut Helposti lähelläsi –hankkeelle Savoa Partners oy:ltä konsultointia vastaanottotoiminnan tehostamiseen. Savoan mukaan jopa 90 % terveyskeskuksen potilaista voidaan hoitaa etänä puhelimitse. Yleislääketieteen poliklinikalle eli Ylepolille (entinen terveyskeskusvastaanotto) tuli Savoa Partnersin konsultti valmentamaan sairaanhoitajia ja lääkäreitä aiempaa tehokkaampaan työskentelyyn. Tehokkuutta haettiin niin, että yhteisessä tiimihuoneessa hoitajat vastaavat takaisinsoittopyyntöihin ja Omasote-viesteihin ja juoksevat välillä vastaanottohuoneissa hoitamassa haavoja, poistamassa tikkejä ja ottamassa sydänfilmejä. Tavoitteena oli poistaa jonot. Jonot poistettiin terveyskeskuksen käytäviltä ja siirrettiin koteihin. Moni vanhus odottaa takaisinsoittoa puhelinta päivystäen viikkoja, jopa kuukausia. Iso osa hoitajista on väsynyt ja vaihtanut työpaikkaa.

Kainuun sote lopetti äskettäin yhteistyön Savoa Partnersin kanssa, mikä on hyvä asia. Tällä hetkellä jonot ovat huomattavasti pidemmät kuin ennen Savoan mallia. Se on hoitotieteen näkökulmasta ymmärrettävää. Kun asiakaskontaktista poistetaan näköhavainnot ja kehonkielinen viestintä ja hoitajan tai lääkärin on saatava jokainen potilaan tilaan liittyvä asia puhelimessa kyselemällä selville, aikaa menee tietenkin enemmän kuin vastaanotolla, missä voi kaikin aistein havainnoida ja käsin tunnustella potilasta.

Tammikuun sote-vaaleissa on kysymys siitä, miten sosiaali-, terveys ja pelastustoimen asiat järjestetään Kainuussa. Millaisen terveyskeskuksen tarvitsemme ja haluamme? Mennäänkö vahvojen ja taitavien ehdoilla vai pidetäänkö kaikki mukana?

Anja Tiainen