Mielipide: Sote-hallinto ei onnistu tehtävässään

Näinhän siinä on käymässä, että Sote-hallinto ei saa Kainuussa kustannuksia sellaiselle tasolle, johon kunnilla on varaa. Kunnat ovat yhtenäisessä kapinassa Sote-hallinnon kanssa.

Kun hallintokokeilu kolme kuntavaalikautta sitten aloitti, kaikki ihastuksissaan uskoivat, että Kainuussa on tehty hyvä hallintomalli kuntien yhteisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Kun olin asiasta vahvasti erimieltä, ei toisinajattelijalle ollut enää tilaa kunnan päätöksenteossa. Professoritason selvityksessä ihasteltiin, että kustannukset voidaan pitää maltillisina, kun vain menojen kasvun kulmakerrointa vähän madalletaan.

No ei ole onnistunut.

Vaikka tulin valituksi valtuustoon ensimmäiseltä vaalisijalta äänestäjien tahdon mukaisesti, demokratian ulkopuoliset voimat päättivät, että jouduin syrjään. Neljäs valtiomahti oli eri mieltä äänestäjien kanssa. Eihän se näille tahoille sopinut.

Suomi on sananvapaudessa maailman kärkimaita, mutta Kainuun tiedotusmonopolissa ei annettu mahdollisuutta puolustautua. Nyt on sitten koko maahan tehty lähes samanlainen hallinto.

Sopii olla varma, että samalaiset riidat tarvittavista säästöesityksissä ovat sitten edessä koko maassa. Poliitikot ovat kyllä lupailleet, että painopiste pitää olla peruspalveluissa. Käytäntö esimerkiksi säästöesityksissä on Kainuussa ihan vastakkainen.

Hallintorakenteen suuri virhe on siinä, että erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa (+sosiaalitoimi) ei pitäisi yhdistää. Tällaisen hallintorakenteen mielenkiinto on vääjäämättä hienompien erikoissairaanhoidon temppujen puolella. Sairaalassa ei ymmärretä perustason työn arkea. Toimintaideakin on ihan erilainen.

Perustasolla onnistutaan parhaiten, kun on pitkäaikaiset ja pysyvät hoitosuhteet ja hoidettavien ja hoitajien välille syntyy pitkäaikainen tuntemus ja luottamus. Erikoissairaanhoidossa perusidea on saada asiakas koneiston läpi mahdollisimman nopeasti ja hoito ja vastaukset kysymyksiin mahdollisimman nopeasti.

Sote-hallinnon moniportaisuus ei hyödy leveämmistä hartioista tai hoitoketjuista. Kainuussa eivät edes O-P Koukkarin treenatut hartiat osoittautuneet tarpeeksi vahvoiksi.

Hallinto ja vaikeampienkin päätösten teko onnistuu paremmin matalammalla organisaatiolla ja suoralla demokratialla. Lähipalvelut pitäisi hoitaa lähidemokratialla. Niihin palveluihin ollaan rutinoiduttu ja ne onnistuvat paremmin ja kustannustehokkaammin tiiviillä työyhteisöllä.

Esimerkiksi vuosikymmenten aikana on jouduttu tekemään joka kunnassa voimakas kouluverkoston supistaminen ja lähidemokratia on sen pystynyt toteuttamaan. Puolangan kunnan esimerkki osoittaa, että pienemmässäkin kunnassa voidaan palvelut hoitaa kuntalaisia tyydyttävällä tavalla.

Kainuun sote olisi vahvempi, jos toimintamalli olisi pidetty sellaisena, että Vaala ja Puolanka olisivat voineet pysyä mukana. Ja se malli olisi ollut itsenäiset peruspalvelut.

Hannu Kemppainen