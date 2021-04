Mielipide: Suuri kiitos kainuulaiset lähiopetuksesta!

Viime viikkojen mediat ovat kertoneet pahoinvoinnista, jota etäopetus on aiheuttanut erityisesti pääkaupunkiseudun nuorille ja lapsille. Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto (KARVI) julkaisi juuri tutkimustuloksen, että poikkeusoloissa tapahtunut opiskelu on koettu henkisesti kuormittavaksi ja tilanne on vaikuttanut merkittävästi jaksamiseen ja opiskelumotivaatioon kaikkien koulutusasteiden oppilailla ja opiskelijoilla.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö on kokenut oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen selkeästi vaikeammaksi poikkeusolojen aikana normaalitilanteeseen verrattuna. Tämä heikentää henkilöstön mahdollisuuksia tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Koulussa tapahtuu aina päivän aikana muutakin kuin varsinaista oppimista oppitunneilla. Koulumatka on mitä parhainta hyötyliikuntaa. Välitunnit ovat tärkeä paikka kohdata omanikäisiä ihmisiä ja harjoitella elämän perustaitoja. Kouluruokailu tuo säännöllisen ja terveellisen lämpimän ruuan jokaiseen koulupäivään. Koulun aikuiset kohtaavat lapsen ja nuoren jokaisena päivänä yksilönä. Digiloikka on hieno asia, mutta lapsen ja nuoren tulisi viettää aikaa tärkeinä kasvun vuosinaan myös oikeiden ihmisten – ei pelkän ruudun ääressä.

Olenkin äärimmäisen kiitollinen kainuulaisten ihmisten kestävyydestä ja tunnollisuudesta noudattaa koronasääntöjä. Meidän erinomaista tautitilannettamme voi toki selittää myös pitkät välimatkat ja väljä asuminen tai jopa hyvä tuuri.

Haluan kuitenkin, lukiolaisen äitinä ja peruskoulun työntekijänä, kiittää niin teitä aktiivista koronatyötä tehneitä kuin sääntöjä noudattaneita kainuulaisia. Meidän lapsillamme on valoisampi tulevaisuus, koska koulut ovat tänä lukuvuonna pysyneet - pandemiasta huolimatta - jokaisena päivänä auki.

kuntavaaliehdokas (kok.), Kajaani

Auli Halonen