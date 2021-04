Mielipide: Sydämen syttöjä naisnäkökulmahankkeeseen

Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hanke on hyvällä asialla. Tavoitteena on, miten Kainuusta saataisiin nuoria naisia houkuttava asuinpaikka. Vaikka tiedetään, miksi nuoret naiset muuttavat pois eivätkä palaa, heitä pyritään houkuttelemaan takaisin. Kainuuseen halutaan – ja tarvitaan - enemmän nuoria naisia.

Yritin osallistua Ylen verkkosivuilla asiasta käytyyn keskusteluun maahanmuuttoteemalla, mutta en saanut ääntäni kuuluviin. Kävin läpi kommentteja, jotka kertoivat realistisesta suhtautumisesta hankkeeseen. Niiden perusteella tavoitteen saavuttaminen ei ole helppoa, jos mahdollista ollenkaan.

Kainuu ei pysty antamaan kaikkea sitä, mitä muualla on tarjolla, ei nyt eikä ehkä koskaan. Kysymys on siitä, mihin ihmiset tyytyvät. Kaikkea ei tarvitse saada eikä tavoitella. Minusta se, että suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa, ei kerro niinkään suuresta onnesta vaan tyytymisestä siihen mitä on. Suomalaiset ovat itse asiassa maailman tyytynein kansa.

Sitkasta on miestenkin paluumuutto. Työurani aikana muualla maassa en pohtinut palaamista Kainuuseen, mutta melko pian sen jälkeen muutin. Helposti kuvittelee, että voi palata tilanteeseen, josta aikanaan lähti. Niin se ei mene. Yllätyksiä ja pettymyksiä tulee. Pitää taas yrittää tyytyä siihen, mitä on tarjolla. En yksinkertaisesti jaksa uskoa, että nuoret naiset palaavat vähänkään isommin joukoin Kainuuseen koettuaan elämää muualla ja kasvatettuaan sinne juuriaan.

Naisnäkökulmahankkeen kannattaisi kaikesta huolimatta ottaa maahanmuutto yhdeksi näkökulmakseen. Ymmärrän sen, että vuoden 2015 kokemusten jälkeen puheenaihe on tulenarka ja asiasta puhuville tulee niin sanotusti lunta tupaan. Kainuussa on ulkomaalaisia nuoria naisia. Kannattaisi kysyä heiltä, miksi he ovat tänne tulleet, opiskelleet kieltä ja ammatin, perustaneet perheen ja onnistuneet saamaan töitäkin.

Naisnäkökulmahanke on pannut merkille, että Kainuussa on niin sanotusti ylitarjontaa nuorista miehistä, ainakin pataljoonan verran. Oikein käytettynä tämä voisi olla Kainuulle hyvä voimavara. Tasapainotusta ei ehkä saada aikaan naisten paluumuutolla, mutta ei hätää. Maailmalla on paljon potentiaalista kysyntää reippaista ja suhtkoht raittiista nuorista miehistä. Tarjolla ei ole vielä mielitiettyjen Kainuuseen muuttoa tukevia palveluja, mutta hakupalveluja on runsaasti.

kuntavaalivehdokas (vas. sit.) Kajaani

Ismo Heikkinen