Mielipide: Tavallisen ihmisen asialla

Keskustapuolue on toiminut kotiseutujen parhaaksi jo yli sadan vuoden ajan. Äärilaitojen ryskyessä olemme toimineet maltillisena sillanrakentajapuolueena. Tämä aika suosii populistisia ulostuloja ja sitä me emme ole. Olemme tavallisen ihmisen asialla ja haluamme jatkaa aikaisempien sukupolvien työtä kotiseutujemme rakentamiseksi. Teemme töitä sen eteen, että jokainen ihminen voisi itse valita, missä asuu, elää ja tekee työtä.

Keskusta puolustaa harvaan asuttuja alueita Suomessa, kuten Kainuutakin. On tärkeää, että viemme suurella rintamalla asioita eteenpäin ja voimme näin vaikuttaa asuinalueidemme parhaaksi. Saavutettavuus on yksi keskeinen asia, josta kannamme jatkuvasti huolta. Ja siinä lentoliikenne on jo alueen elinvoiman ja yrityselämän näkökulmastakin katsottuna tärkeässä roolissa. Onneksi lentomottimme päättyi, kun saimme uuden operoijan Finnairin tilalle äskettäin. Saavutettavuuteen kuuluvat myös juna- ja bussiliikenne, nettiyhteydet sekä tieverkosto. Viimeisien vuosien aikana tiestö on päässyt rapautumaan Kainuun alueellakin merkittävästi ja tästä me kannamme huolta. On pidettävä puolia ja ajettava Kainuun etua tässäkin asiassa jatkuvasti.

Keskusta haluaa pitää koko kunnan asuttuna. Keskittämisen politiikka ei sovi meille. Olemme hajautetun yhteiskunnan kannattajia. Eikö se ole jo strategisestikin tärkeää, että asutusta on joka paikassa maantieteellisesti laajoilla alueillamme? Huoltovarmuudenkin näkökulmasta sillä on merkitystä, että meillä on toimivia ja elinkelpoisia tiloja, joissa tuotetaan suomalaista maitoa, lihaa, viljaa ja muita puhtaita elintarvikkeiden raaka-aineita. Suositaan siis yhdessä suomalaista.

Luonto ja sen kanssa sopusointu ovat meille myös tärkeitä asioita. Olemme järkivihreitä ja se tarkoittaa tosiasioiden tiedostamista ilmastonmuutoskysymyksissä, mutta samalla maltillista ja järkevää vihreää siirtymää. Metsien hoito ja turvetuotanto ovat esimerkiksi asioita, joista moni saa elantonsa. Luotamme siihen, että jokainen metsänomistaja tietää, kuinka omaisuuttaan vaalii ja hoitaa. Liian nopea turvetuotannon alasajo on vienyt monet yrittäjät ahdinkoon ja se on uhka myös huoltovarmuudelle. Kaikki on pidettävä matkassa ja korjaavia liikkeitä tarvitaan. Miksi turvekeskustelujen rinnalla ei puhuta juuri mitään kivihiilestä? Kivihiilen käyttö ja päästöt ovat nimittäin aivan eri suuruusluokassa tällä hetkellä kuin turpeen kohdalla. On toimittava niin, että kaikki pysyvät ilmastonmuutostalkoissa mukana. "Vapaassa pudotuksessa" emme voi olla. Keskustalla on maltillinen linja näissäkin asioissa.

Jos olet sitä mieltä, että haluat kehittää koko Kajaania/Kainuuta aina haja-asutusalueitakin myöten, silloin kannattaa äänestää meitä. Keskusta-alueiden kehittämisestä ovat kiinnostuneet muutkin puolueet meidän lisäksi, mutta kukaan muu ei näytä pitävän samalla tavalla esillä haja-asutusalueita ja siellä olevien ihmisten tarpeita ja asioita. "Massan laki" näyttää jylläävän joka paikassa ja siitä olen huolissani. Vedotaan säästöjä syntyvän kaiken mahdollisen keskittämisellä. Miten nämä säästöluvut voidaan esittää ja todentaa, kun esimerkiksi kouluja on lakkautettu? Tietääkseni ei ole olemassa yhtään tutkimusta lähikoulujen lakkautusten vaikutuksista eikä edes säästöistä. Ymmärrän lapsiluvun pienentyneen pitkän ajan kuluessa ja siksi näihin ratkaisuihin on päädytty. Olisiko kuitenkin aika siirtää katsetta elinvoimaan ja siihen, kuinka voisimme olla lapsimyönteisempi kunta jatkossa? Lapsiperheisiin ja lapsiin tulisi panostaa, sillä heissä on tulevaisuus!

Anni Rimpiläinen