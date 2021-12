Mielipide: Työperäisestä maahanmuutosta ja vähän muustakin

Kainuun vasemmiston seitsemän kohdan aluevaaliohjelman ykkösenä on työperäinen maahanmuutto. Selvennyksenä todettakoon, ettei pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta tässä ole kysymys.

Olen iloinen vaaliohjelmamme kärjestä ja myös Sotkamon kunnanvaltuuston päätöksestä, jolla työperäinen maahanmuutto lisättiin kuntastrategiaan kultamunien koriin.

Mitä tämä työperäinen maahanmuutto sitten on?

Suomalaisia lähti 1960–70 -luvulla Ruotsiin työn perässä. Ruotsi tarvitsi työvoimaa niin tehtaisiin kuin julkisiin palveluihinkin. Suomessa olivat tuolloin suuret ikäluokat tulleet parhaaseen työikään. Maaseudulla oli tarjolla metsätöitä, jos niitäkään. Pienillä tiloilla ei elämisen mahdollisuutta ollut. Suomalaiset tarvitsivat töitä, ruotsalaiset työntekijöitä.

Jokin aika sitten televisiossa tuli ohjelma, missä kerrottiin, kuinka Ruotsin valtion edustajat valkkasivat 1960-luvun puolivälissä Italiaan tilapäisesti muuttaneista, muun muassa Tšekin kansalaisista sopivia henkilöitä Ruotsiin töihin.

Itäisestä naapuristamme, Naulalan Urpon sanontaa lainaten pääkonttorin puolelta on Suomeen töihin tulijoita. Sotkamoon heitä on tullutkin. Sekä tilapäisesti asuman ja olemaan, että vakituisestikin. Nuoria ihmisiä ja perheitä.

Nuoret ihmiset vahvistavat pitäjään asettuessaan yhteiskunnan rakennetta ja kohentavat huoltosuhdetta.

Työvoiman puute tulevaisuudessa ei valitettavasti ole Kainuun hyvinvointialueen ainoa ongelma. Julkisuudessa olleiden talouslukujen valossa toimintaa on lähes mahdotonta harjoittaa ilman todella radikaaleja muutoksia. Mitä ne tarkkaan ottaen ovat, sitä on nyt mahdoton sanoa. Rahaa on jostain saatava lisää. Sähläämistä ja säätämistä toimenpiteet eivät voi olla, kuten oli yritys Kuhmon ja Suomussalmen terveysasemien viikonloppupäivystyksen ja Sotkamon sairaalan lakkauttamiseksi. Virka- ja luottamusmiehillä ei ollut tässä kuviossa yhteisiä askelmerkkejä ensinnäkään. Eikä monessa muussakaan. Kun soppaan lisätään poliittisten irtopisteiden keruu ja kaikenlainen suhmurointi, niin ei hyvä heilu.

Eikä heilunut tässäkään. Mitään ei lakkautettu, mutta seurauksena saatiin vain luotua epävarmuutta ja huolta henkilökunnan sekä kuntalaisten mieliin. Ajatus Sotkamon sairaalan, terveysaseman vuodeosaston ja miksi sitä nyt kutsutaankin, lakkauttamisesta oli älytön. Julkisen riitelyn kohteeksi asian päästäminen oli yhtä älytöntä.

Tästä on hyvä loikata ajankohtaiseen aiheeseen eli hoitotyötä tekevän henkilökunnan jaksaminen, palkkaus ja vasemmistoliiton ehdokkaiden arvomaailma. Ilta-Sanomien vaalikoneessa oli kysytty, että pitäisikö hoitajille maksaa extralisää eli työn kuormittavuuden takia antaa muita suuremmat palkankorotukset? Vasemmistoliiton ehdokkaista 94 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai lähes samaa mieltä. Nihkeimmin palkanlisään suhtautuivat kokoomuksen ehdokkaat, heistä vaalikoneen väitteen kanssa samaa tai lähes samaa mieltä oli 59 prosenttia ja seuraavaksi nihkeimmin keskustalaiset 65 prosentin osuudella.

Valtakunnan uutisista kuulimme kaiken lisäksi maanantaina, että on kaksi eri asiaa luvata korotukset ja maksaa ne.

Hyvät ystävät ja toverit: Pidetään itsemme terveinä ja haetaan se kolmaskin piikki.

Rauhallista joulunaikaa!

aluevaaliehdokas (vas.)

Pertti Granqvist