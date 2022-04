Mielipide: Unelmien strategia

Kajaanin strategioissa kaupunkia on tuotu viime vuosikymmeninä esille ainakin seuraavilla iskusanoilla: luonnollisesti, aika hyvä, luontokaupunki ja nyt viimeisimmäksi Kajaanin aikavyöhyke. Kajaanin epiteetit eivät ole verbaalisesti kaksisia. Viimeisin on toki erilainen mutta ei ilman selitystä avaudu.

Kajaanin mainospuheesta puuttuu tunne ja intohimo: ei oikein uskota siihen mitä kehutaan. Toisaalta puhetta ei voi syyttää valehteluksikaan. Omasta aikavyöhykkeestä voidaan toki olla eri mieltä, ellei tiedetä miksi siitä puhutaan. Jos puheella ja tekstillä on tarkoitus vaikuttaa, miksi ei sanottaisi esimerkiksi näin: "Rakastu Kajaaniin, nouse yöjunaan ja tule rakkaasi luokse."

Vielä runollisemmin laittaisin Kajaanin mainoslauseeksi seuraavan, jos tekijänoikeudet eivät sitä estäisi:

"Elämä on kaunis ja hyvä elää sille / jolla on aikaa ja tilaa unelmille /

ja mielen vapaus / ja mielen vapaus"

Eino Leino, Kajaani

Kajaanin strategiassa ei ole enää väestötavoitetta. Hyvä niin; on parempi uskoa, että viralliset väestölaskelmat ylittävät tavoitteet eivät toteudu. On pakko sopeutua, ja Kajaanissakin niin aletaan tehdä. Toinen muutosasia on turvallisuuden tarve, jonka maailmantilanne nostaa kipeästi esiin. Ihan sama missä soditaan, sodan aiheuttama ahdistus on meissä kaikissa. Sitten kun strategiaa seuraavan kerran tarkistetaan, turvallisuus on väistämättä mukana tärkeänä teemana.

Kajaanin pitää myös olla valmis vieraiden tuloon. Liike- ja sosiaalista toimintaympäristöä on monimuotoistettava ja vieraanvaraistettava. Yksin emme pärjää. Emme niinkään, että yritämme epätoivoisesti imaista kaikki vieraat omaan kuplaamme ajattelemalla, että muiden pitää muuttua, ei meidän.

Strategia on hyvä silloin, kun se tuo kaupunkilaisille konkreettisesti näiden tarvitsemia asioita, palveluja ja menestymisen mahdollistavaa toimintaympäristöä. Puhe ja unelmat pitää muuttaa tosiksi koko organisaatiossa ja kaikkien siinä toimivien ihmisten työssä. Koin sen omakohtaisesti, kun tyttäremme sai kovasti halutun päiväkotipaikan. Se edistää hienosti hänen unelmiensa toteutumista.

Ismo Heikkinen