Mielipide: Velvollisuus painaa palveluksenkin jälkeen

Rauhanturvaajaliiton kuvakilpailun voitto toi muistoja mieleen ja laittoi pohtimaan nykyhetkeä.

Pian on kulunut 10 vuotta siitä, kun palvelin Afganistanissa nuoren miehen toiveikkuudella, seikkailun innolla ja polttavalla tarpeella todistaa itselleen pystyvänsä mihin tahansa.

Palvelusaikanani näin mitä sodan raadollisuus on todellisuudessa. Tienvarsipommit, miinat, itsemurhapommittajat, raketti-iskut ja väijytykset olivat läsnä aina, kun astuimme porttien ulkopuolelle. Tässä sodassa ei ilman tappioita ole selvitty.

Palveluksen jälkeen on ollut vaikea sopeutua siviilielämään mutta perhe, ystävät ja itsensä kiireisenä pitäminen ovat auttaneet eteenpäin, vaikka kuitenkin toivon vielä joskus suorittavani tehtäväni loppuun, mikä on jäänyt vaivaamaan.

Nykyisen Afganistanin tilanne on huonompi, kuin palvelusaikanani ja vanhat tukikohtamme on pommitettu maan tasalle tai valloitettu vihollisen toimesta. On kuitenkin lopulta afganistanilaisten vastuu ottaa omasta maastaan ohjat ja heille on tarjottu siihen työkalut 20 vuoden ajan.

Kannatan, ihailen ja tunnen suurta ylpeyttä suomalaisten rauhanturvaajien työstä maailmalla ja toivon suuresti, että voimme vaikuttaa maailman kriisipesäkkeissä tavallisten ihmisten turvallisemman elämän puolesta.

Tämä kokemus on antanut minulle voimaa ja tahtoa ratkaista asioita myös kotimaassa. Ehkä olen löytänyt viimein keinon suorittaa tehtäväni loppuun.

Kirjoittaja palveli Afganistanissa 2012.

Kuntavaaliehdokas (ps.), Kajaani

Tuukka Karjalainen