Mielipide: Yhdistysten kiinteistövero aleni merkittävästi

Suomi on yhdistysten luvattu maa, ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisen tae onkin ollut aktiivinen yhdistystoiminta. Kaikkiaan yhdistyksiä on Suomessa noin 160 000, josta Kajaanissa noin 800. Hyvin monet tätä lukevat kuuluvat ainakin yhteen, monet jopa kahdesta kolmeen eri yhdistykseen.

Yhdistyksillä on tärkeä rooli kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä. Kajaanissakin yhdistykset monipuolistavat ja tukevat kaupungin palvelutarjontaa. Yhdistykset järjestävät monipuolista harrastus-, kulttuuri- ja elinoloja parantavaa toimintaa. Ilman yhdistyksiä kaupungin viihtyisyys olisi merkittävästi vähäisempää. Usein yhdistystoimijat vievät myös kaupungin asioita eteenpäin. Erilaiset tapahtumat ovat pääsääntöisesti yhdistysten järjestämiä, usein yhteistyössä kaupungin tai muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ilman yhdistyksiä moni tapahtumista jäisi toteuttamatta. On tutkittua tietoa siitä, että niissä kaupungeissa ja kunnissa, joissa on paljon monipuolista toimintaa ja tapahtumia, asuu elämäänsä tyytyväisiä kaupunkilaisia. On arvioitu, että jokainen yhdistystoimintaan panostettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja ongelmien ennaltaehkäisijänä.

Kajaanissa on noin 20 yleishyödyllistä yhdistystä, jotka ovat aktiivisella toiminnallaan ja talkootyöllään hankkineet itselleen toimitilat. Näissä yhdistyksissä on yhteensä noin 6500 jäsentä. Nämä yleishyödylliset yhdistykset saivat marraskuussa 2020 Kajaanin kaupunginvaltuuston tekemän, toimintaansa helpottavan päätöksen. Yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöveroprosentti alenee viime vuoden 1,0 %:sta 0,1 %:iin. Yleishyödylliset yhdistykset ovat maksaneet kiinteistöveroa yhteensä noin 50 000 euroa vuodessa, joten prosenttimuutos pienentää kaupungin saamia verotuloja noin 45 000 euroa vuodessa. Valtaosassa Suomen kunnista yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,0 %.

Yhdistykset haluavat kiittää kiinteistöveroasiaa valmistelleita kaupunginjohtajaa ja talousjohtajaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä, sekä kaupunginhallitusta ja -valtuustoa tekemästään päätöksestä.

Nyt kiinteistön omistavien yhdistysten tehtäväksi jää tarkistaa verottajalta, esim. omavero.fi kautta, että ne ovat toimintansa ja kiinteistönsä osalta yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Yleishyödylliseksi yhteisöksi luetaan ne yhdistykset, jotka toimivat yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Verottaja tekee lopulta päätöksen siitä, mitkä sellaisiksi hyväksytään.

Kiinteistön omistavien yleishyödyllisten yhdistysten puolesta

kaupunginvaltuutettu (kesk)

Paavo Niemelä