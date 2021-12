Mielipide: Ylös, ulos ja kouluun!

Viime viikolla on luettu medioista, että kainuulaisilla lapsilla on Move!-mittausten perusteella maan surkein kunto. Syitä ja syntipukkeja on siis alettu etsiä urakalla ja niitähän löytyy koronasta Steve Jobs-vainajaan. Toisaalta hallintohimmeleissä kovasti jo perustetaan työryhmiä ja kootaan hankkeita, joilla virkakoneisto voisi hitaasti alkaa korjata asiaa.

Minä kerron siksi lyhyen, nopean ja erittäin tehokkaan lääkkeen: nostetaan me aikuiset takamus ylös sohvalta ja lähdetään talkoisiin. Jokainen äiti, isä, ukki, mummo ja naapurin pertsa lopettaa heti koulumatkojen kuljetuspalvelun. Pakkasella puetaan enemmän vaatetta, ja kasin aamuina laitetaan herätyskello aiemmin soimaan, että ehditään. Arkiliikunta on kaiken kunnon perusta.

Perusopetuslaki on määritellyt ikätasoon sopivat koulumatkat, joten meidän aikuisten tehtävänä on vain nyt opettaa lapset niitä taas kulkemaan. Hommataan heijastimet ja taskulamput pimeämmille reiteille. Jos on pakko johonkin kuskata, niin laitetaan syystä tai toisesta vilkku vasemmalle kilometri ennen koulua tai kaverin nurkalla. Kilometrin voi jokainen ekaluokkalainenkin jo joululoman jälkeen kävellä. Keväällä otetaan polkupyörät ja kypärät tulille heti, kun tiet ovat sulaneet. Syksyllä sama reitti taittuu jo vanhoina konkareina.

Muitakin lisälääkkeitä on toki myös vanhanaikaisessa taikalaatikossa: yhdessä lenkkeily, metsässä tai leikkipuistoissa rimpuilu, lumityöt, pihahommat, uimahallissa käyminen, liikunnallisen ohjatun harrastuksen hankkiminen, ruutuajan rajoittaminen, kunnon yöunien nukkuminen jne. Tarvitaan vain aikuisten ohjausta ja esimerkkiä. Ei mitään sen kummempaa.

aluevaaliehdokas (kok.)

Auli Halonen