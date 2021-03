Mielipide: Yrityksistä ja koulutuksesta on huolehdittava

En alkuunkaan ymmärrä sitä ajatusta, minkä ovat viime päivinä muutamat puolueet ilmoille heittäneet. Että yrittäjiä, jotka omalla työllään ja ahkeruudellaan pitävät Suomen pystyssä sekä tarjoavat toisille työn ja toimeentulon, pitäisi lisää kurittaa yritysverotusta kiristämällä. Miksi vaikkapa tuosta osinko-sanasta on tullut joillekin lähes kirosana? Ne muutamat roposet, jotka vuosien hikipäässä raatamisella on kasaan tienattu ja moneen kertaan verotettu. Nämä hilkut ovat jo yrittäjän omia ja ansaittuja.

Se vain on fakta, jos meillä ei ole tuottavia ja menestyviä yrityksiä palkkoja ja veroja maksamassa, mitään rahaa ei riitä vauvoille eikä vanhuksille. Silloin puheet mistään sotesta tai erilaisista tukirahoista ovat katteetonta höpinää. Mitään virtuaalirahaa kun ei ole vaaleanpunaisesta kaivosta pumpattavaksi. Eikä jatkuva velaksi eläminen ole kestävä ratkaisu.

Mutta kun luodaan hyvät edellytykset yrittämiselle, kannustava ilmapiiri ja verotus, yrittäjämyönteinen kunta/kaupunki, alkaa tapahtua ja rahat riittämään. Se on kuin se kuuluisa lumipalloefekti. Yritysten menestys luo ympärilleen hyvää. Eikä tämä ole paljosta kiinni. Myös me kaikki, jokainen kuntalainen, voimme siihen osallistua. Käytämme sitä lähikauppaa, hankimme tavaramme oman kylän tutulta kauppiaalta hyvän palvelun kera. Taloremontin tekee paikallinen rakennusyrittäjä oman kylän sahurin lähipuusta.

Kunta/ kaupunki hankkii perunat ja lihat omasta pitäjästä sekä kotimainen tuote tai palvelu on aina etusijalla. Tämä kyllä voidaan toteuttaa lakipykälien mukaan, jos halua on. Kunta/kaupunki voi paljon tehdä yritysten hyväksi, hankinnat tuli jo mainittua.

Kaavoitus ja rakentamisen luvitus ovat erittäin tärkeitä. Ne pitää sujua sukkelaan ilman turhaa byrokratiaa, rakentajille pitää olla maata ja tontteja tarjolla. Näihin asioihin aion eritoten tarttua, jos äänestäjät sen minulle suovat. Kadut, tiet ja liittymät oltava oikeissa kohdin ja ennen kaikkea kunnossa. Tämä ei aina ole itsestään selvää.

Ja verotus. Tässä uskon sanontaan, hiukan vähemmän voi olla paljon enemmän. Katse on nostettava kauas horisonttiin, pois oman saappaan kärjestä. Vaikka verotulot pienellä vähennyksellä hetkellisesti heikkenevät, pitkällä aikavälillä "kilpailukykyinen" verotus houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä.

Taas on lumipalloefekti valmiina.

Koulutuksesta kunnan on pidettävä kynsin hampain kiinni, niin perus- kuin ammattikoulutuksesta, yliopistotasoisesta puhumattakaan.

Mistään ammatillisesta koulutuksesta ei saa luopua, päinvastoin on luotava uutta. On surkuhupaisa tilanne, työttömien armeija on valtava mutta toisaalta monella alalla podetaan kroonista työvoimapulaa.

Eikä yhtään kyläkoulua saa enää sulkea. Mikä onkaan parempi kasvuympäristö lapsille kuin pieni kyläkoulu, jossa kaikki tuntevat toisensa? Ei ole järkeä, että pienillä koululaisilla koulupäivä venyy järjettömän pitkäksi taksissa istumalla!

Mielestäni Kajaani olisi loistava paikka yliopistotasoiselle tutkimusyksikölle, joka keskittyisi yksinomaan tutkimaan ja kehittämään puusta, tuosta vihreästä kullastamme, uusia tuotteita ja innovaatioita.

Tutkimus ja kehitys turvaisivat mittavien metsävarojemme oikean ja täysimittaisen hyödyntämisen sekä hoitamisen meidän kaikkien hyväksi. Viime vuonnakin jäi metsien hakkuumahdollisuuksia aivan liian paljon käyttämättä. Metsärahaa ja vientituloja jää saamatta, toivon mukaan tulevina vuosina tahti paranee ja saha soi taas saloillamme.

Toivottavasti saataisiin myös Paltamoon uusi biotuotetehdas, silloin voisi sanoa Kainuussa puhaltavan lämpimän myötätuulen. Tehtaan myönteinen vaikutus koko Kainuun talouteen olisi mittava.

Lopuksi heitän haasteen Kainuun kuntien johtajille. Vierailu kunnan/kaupungin joka ainoassa yrityksessä, pienessä ja suuressa, tietyllä aikajänteellä. Käydä tervehtimässä, kysymässä kuulumiset ja terveiset sekä tsemppaamassa. Samoin, jos joku yritys syystä tai toisesta lopettaa toimintansa, käydä kiittämässä henkilökohtaisesti. Ja kun uusi yritys aloittaa, kiireen vilkkaa toivottamaan se tervetulleeksi.

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Jukka Tolonen