Mies rakastetun klassikkoromaanin takana – Boris Pasternak ei koskaan lähtenyt Venäjältä

Historia: Tohtori Živagon tarina

★★★ Huh, mikä kirjailija- ja julkaisutarina! Boris Pasternakin elämän käänteet melkein vetävät vertoja hänen romaanilleen Tohtori Živago . Kirja kertoo rakkaudesta Venäjään, mutta myös pettymyksestä.

Pastenak oli 27-vuotias, kun vallankumous alkoi. Hän ei ikinä lähtenyt Venäjältä, vaikka osa perheestä pakeni ja monenlaisia vaikeuksia oli luvassa.

Ohjelmassa parasta on se, että on kaivettu esiin ihmiset, joilla on ensi käden tietoa, kuten sukulaisia ja kustantajia.

Tunteikkaan miehen rakkauselämässä tapahtui. Ollessaan toista kertaa naimisissa hän tapasi toimittaja Olga Ivinskajan , jonka kanssa suhde jatkui kuolemaan saakka. Olgasta tuli kirjan Lara-hahmon esikuva.

Stalinin terrori loi pelon ilmapiiriä. Ystäviä karkotettiin, vangittiin, tapettiin. Stalinin sanotaan tosin kerran pelastaneenkin Pastenarkin. Mutta Olga joutui rakastettunsa vuoksi vankeuteen.

Pasternak kirjoitti romaaniaan 20 vuotta. Myös sen julkaiseminen on jännitystarina – ja hyvä muistutus maailmanpolitiikan historiasta ja neuvostosensuurista.

Käsikirjoitus salakuljetettiin ulkomaille nokkelin tavoin. Julkaisun jälkeen skandaali oli valmis, eikä tarina siihen lopu: kirjailijapolo ei tiennyt, että hänen kirjastaan oli tulossa kylmän sodan ase.

Tunnin ohjelma jää väistämättä pintaraapaisuksi.

Yle Teema & Fem perjantai 20.12. klo 20.00