Mikä on Diandran paras joulubiisi? – Joulua kohti mennään musiikkiohjelmilla, joissa kuullaan uusia sovituksia ja juhlan kauneimpia lauluja

Ne kauneimmat laulut

Linnan juhlissakin loistaneet Diandra Flores (vas.) ja Aarne Pelkonen tulkitsevat joulun kauneimpia lauluja Milla Viljamaan 8-henkisen juhlaorkesterin säestyksellä. Konsertin juontaa Ella Kanninen (kuvassa keskellä).

Diandran ja Aarnen kauneimmat joululaulut, TV1 23.12. klo 21.05 ja Yle Areena

Joululauluja vanhanajan Dallapén tyyliin

Jo vuodesta 1925 Dallapé-orkesteri on ollut vanhan jatsin ja humpan keulakuva Suomessa. Juha Hostikan johtama 11-henkinen orkesteri esittää konsertissaan uusia sovituksia tutuista joululauluista. Vierailevina solisteina ovat Mari Palo ja Johanna Försti . Konserttipaikkana on Helsingin Savoy-teatteri, joka on menneen ajan tyyliin sopivasti 1930-luvulta.

Joulu Savoyssa, Radio Suomi 22.12. klo 18 ja TV1 25.12. klo 19.00.

Jouluinen tervehdys Euroopasta

Euroradion joulukonserttipäivä tarjoaa joulua edeltävänä sunnuntaina kahdeksan konserttia eri puolilta Eurooppaa ja Kanadasta. Suomen osuus on suora lähetys Helsingin Kallion kirkosta kello 15.05. Esiintyjinä ovat Maria Ylipää & Ystävät.

Euroradion joulukonsertti, Yle Radio1 20.12. klo 12.05

Muusikoiden parhaat joulubiisit

Elämäni biisi -ohjelma jatkuu joulumusiikin erikoisjaksolla. Vieraiden penkillä istuvat artistit, jotka ovat aiemmissa jaksoissa olleet solisteina: Diandra , Pepe Willberg , Jarkko Ahola , Irina ja Kasmir . Nyt arvuutellaan heidän joulumuistoihinsa liittyvä lauluja.

Elämäni Biisi -jouluspesiaali, TV1 26.12. klo 19.10.