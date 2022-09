Mikä on kulutusluotto?

Kulutusluotosta voidaan käyttää myös nimitystä käyttöluotto tai kertalaina. Kulutusluotot ovat noin 100 – 60 000 euron suuruisia luottoja, joille on mahdollista saada takaisinmaksuaikaa 1-15 vuotta. Kulutusluottoa on mahdollista hakea joko vakuudellisena tai vakuudettomana.

Kulutusluoton hakeminen voi tulla ajankohtaiseksi, kun tarve on rahoittaa joku yllättävä meno. Se on nimensä mukaisesti tarkoitettu kuluttamiseen. Kulutusluotolla on mahdollista rahoittaa esimerkiksi uuden auton ostaminen, remontti, lomamatka tai jokin muu rahoitusta vaativa hanke.

Kulutusluoton hakemiselle on olemassa lukuisia syitä, mutta niin on myös paikkoja, joiden kautta on mahdollista hakea luottoa.

Kulutusluottoa on mahdollista hakea netistä

Nykyään kulutusluoton hakeminen on erittäin helppoa ja koko hakuprosessi on mahdollista tehdä verkossa. Aikaisemmin kulutusluottojen käsittelyajat olivat pitkiä ja usein se vaati pankin konttorissa asioimista.

Kulutusluoton käyttötarkoitusta ei tarvitse kertoa eikä sitä ole ennalta määritelty, joten sen voi käyttää haluamallaan tavalla.

Kulutusluottoa tarjoaa useat kymmenet pankit ja rahoituslaitokset. Kulutusluottojen vertailu voi alkuun tuntua työläältä prosessilta, mutta kilpailutuspalveluiden avulla halvin kulutusluotto on mahdollista saada nopeasti ja helposti.

Edullisen kulutusluoton saaminen on todennäköisempää, kun haet sitä useasta eri paikasta

Jokaisella lainanantajalla on omanlaiset ehdot luoton saamiseksi ja niissä voi olla suuriakin eroja eri pankkien välillä. On hyvin mahdollista, ettet välttämättä täytä jonkun pankin asettamia vaatimuksia, mutta jokin toinen pankki voi antaa sinulle lainatarjouksen. Tästä syystä kannattaa pyytää lainatarjoukset samalla kertaa mahdollisimman monelta eri pankilta.

Tyypillisesti kulutusluottojen kilpailutus on mahdollista, kunhan hakija on vähintään täysi-ikäinen, jolla on puhtaat luottotiedot ja säännölliset tulot. Jotkut palvelut voivat vaatia hakijalta tätäkin korkeampaa ikää tai suurempia tuloja.

Kulutusluottojen vertailu on maksutonta ja ei-sitovaa

Täyttämällä lainahakemuksen pystyt selvittämään millaisen koron ja ehdot voit saada kulutusluotollesi. Kulutusluottojen vertaileminen ei sido vielä mihinkään, joten jos mikään pankki ei tarjonnut riittävän edullista tarjousta, voit jättää ottamatta lainan.

Tällöin lainanhakuprosessisi päättyy eikä siitä koidu sinulle mitään kuluja. Kilpailutuspalveluiden käyttäminen on aina ilmaista, sillä palkkio tulee rahoitusyhtiöiden toimesta.

Kuka voi saada kulutusluottoa?

Pankkien ja rahoituslaitoksien hakijoille asettamat perusedellytykset ovat samankaltaiset. Suurin erottava tekijä löytyy ikävaatimuksesta. Jokin palvelu voi vaatia hakijalta vähintään täysi-ikäisyyttä, kun taas jollain vastaava luku voi olla yli 20.

Lähes jokaisen luotontarjoajan perusedellytyksiin kuuluu seuraavat asiat:

• Luottotiedot ovat puhtaat

• Vakituinen osoite sijaitsee Suomessa

• Käytössäsi on suomalaisen pankin myöntämät verkkopankkitunnukset

Jotkut pankit voivat vaatia hakijalta suurempia kuukausi- tai vuosituloja. Tärkeämpi edellytys on se, että hakija on hoitanut raha-asiansa moitteettomasti, hänellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä sekä lainan takaisinmaksaminen ei tuota ongelmia.

Millaiset ovat kulutusluoton korko ja kustannukset?

Kulutusluoton korkoon ja siihen liittyviin kustannuksiin vaikuttaa haettu lainasumma ja pankin tekemä riskiarvio. Pieni kulutusluotto sisältää usein alhaisemman koron mitä suuremmat lainasummat.

Lainan korko määräytyy aina hakijakohtaisesti ja se perustuu pankin tekemään luottoriskianalyysiin. Hakemukseen täytetyt tiedot vaikuttavat siihen miten paljon kulutusluotto tulee maksamaan. Jos tarkoitus on saada kulutusluotolle mahdollisimman alhainen korko, kannattaa harkita lainan hakemista yhteishakijan kanssa.

Vakuudettomien kulutusluottojen tämänhetkinen korko voi alimmillaan olla noin 4,5 % ja pankista riippuen korkeimmillaan 20 %.

Varsinkin isommissa kulutusluotoissa korkoprosentti vaikuttaa merkittävällä tavalla lainasta maksettaviin kustannuksiin. Kulutusluoton kilpailutuksella voi säästää jopa tuhansia euroja, jonka takia siitä saatavia etuja ei kannata vähätellä.

Maksuttomalla ja ei-sitovalla hakemuksella pystyt selvittämään millaisen korkotason voit saada lainallesi.

Kulutusluoton takaisinmaksuaika kannattaa sovittaa omaan talouteen sopivaksi

Lainan takaisinmaksuaika kannattaa pyrkiä valitsemaan siten, että se sulautuu talouteesi ja budjettiisi sopivaksi. Toisin sanoen se ei saa liikaa nostaa tai laskea kuukausierää. Jos lainan kuukausierä on liian suuri, voi se hankaloittaa lainan takaisinmaksamista ja muista kuluista selviytymistä.

Liian pieni kuukausierä voi johtaa siihen, että lainan lyhentäminen hidastuu, jolloin se kasvattaa luoton korkoa ja kustannuksia.