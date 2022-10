Kotimaa

Mikä tekee kodin? Tiikkajan perheelle sukutalo on turvasatama, jonne pääsee suojaan vesisateelta – Partasten koti on siellä, missä he milloinkin ovat

Julkaistu: 10.10.2022 klo 16:40

Oma koti kullan kallis. Kotini on linnani. Koti on siellä, missä sydän on. Suomen kieli vilisee kotiin liittyviä sanontoja. Mutta mitä koti merkitsee lapsuudenkodissa asuvalle, maailmanmatkaajalle, yksin jääneelle – tai asunnottomalle?