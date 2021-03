Mikko Niemistön tanssiteos Odd Meters etenee unimaailman epätyypillisissä tahtilajeissa

Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön intensiivinen ja villi sooloteos Odd Meters on läkähdyttävä tanssi, joka poukkoilee rytmien väleissä ja pyrkii kokoamaan itseään unien, ruumiin ja ajan sirpaleista. Teos nojaa esityshetkellä läsnäoleviin rytmeihin, jotka limittyvät, riitelevät ja ravistelevat lihaa. Teos vierailee Routa Companyssa tänä perjantaina. Esityksen kantaesitys oli viime syyskuussa Zodiak Stagella Helsingissä.

Niemistön Odd Meters perustuu hänen Ruotsin Uddevallassa, Bjällansåsin farmilla kesällä 2018 näkemiinsä uniin: residenssipaikan kerrostuneisuus, jossa limittyivät luonnon syklit, tanssiminen ja 4G-yhteys nykyajan uutisvirtaan ja viihteeseen, tihkui osaksi hänen öistä todellisuuttaan.

"Olen viime aikoina työskennellyt paljon unien pohjalta, jotka ovat minulle eräänlainen vaihtoehtoinen taajuus esimerkiksi arkitodellisuuden, digitaalisen maailman tai yhteiskunnallisen keskustelun rinnalla. Uniin suodattuu paljon informaatiota paitsi senhetkisestä henkilökohtaisesta kokemuksesta, myös yhteiskunnallisista muutoksista ja kulutetusta viihteestä", Niemistö pohtii ja lisää, että kehollisesta näkökulmasta katsottuna unet kiinnostavat häntä, sillä niitä on mahdoton saavuttaa täysin.

"Kaikki niiden pohjalta tehty työskentely valveilla on käännöstyötä, kuin sotkuisten signaalien tulkitsemista ulkoavaruudesta."

Teoksen nimi on musiikissa käytetty termi, joka viittaa epätyypillisiin tahtilajeihin.

"Olen aina hahmottanut esitystaide- ja tanssiteokset rytmisinä kokonaisuuksina, joissa live-hetkenä läsnäoleva, joskus väsynyt, erehtyväinen ja epätäydellinen keho rönsyilee harjoiteltujen kokonaisuuksien sekä tilanteen tuomien epävarmuuksien keskellä", Niemistö sanoo tiedotteessa.

"Käytin Odd Meters -teosta työstäessäni ensimmäistä kertaa äänisuunnitteluohjelmia studiopraktiikkani rinnalla, mikä mahdollisti minulle omien pohjien luomisen puheeseen, rytmeihin ja kehon ääniin perustuen. Näistä äänimatoista muodostui jo varhaisessa vaiheessa prosessia kehoni ja alitajuntani jatkeita, mikä tuntui sopivan tapaani lähestyä esiintyjyyttä", hän jatkaa.

Niemistö on koreografi, esitystaiteilija ja kuraattori, joka työskentelee Helsingissä ja ulkomailla. Hän on toteuttanut sekä sooloteoksia että monialaisia kokonaisuuksia, joissa eri taiteenlajit käyvät vuoropuhelua. Niemistö on koulutukseltaan Master of Fine Arts in Choreography (Dans och circushögskolan / New Performative Practices -maisteriohjelma, Tukholma, 2017).

Odd Meters Generaattorilla 5.3.2021 klo 19. Liput ennakkoon Kajaani info ja lippu.fi sekä ovelta ennen esitystä. Katsojia saadaan ottaa tämän hetkisten rajoitusten mukaan 19.

Mikko Niemistö: Odd Meters, koreografia ja esitys: Mikko Niemistö, tilasuunnittelu: Elina Lifländer, äänisuunnittelu: Johannes Vartola, valosuunnittelu: Teo Lanerva, tuottaja: Riikka Thitz, taiteellinen dialogi: Karolina Ginman, tuotanto: Zodiak, Mikko Niemistö

Tukijat: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden.