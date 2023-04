Mikko Polvinen kertoo rakastavansa ja Kyllönen tehneensä sen, mitä näissä vaaleissa oli tehtävissä

Kitkerää pettymystä, kuplivaa voitonriemua ja kaikea siltä väliltä. Vaalitulos läikyttää kainuulaisehdokkaissa monenlaisia tunteita.

Keskusta sai Kainuusta läpi yhden edustajan, mutta menetti pitkäaikaisen valtapuoleen asemansa maakunnassa. Suomussalmelainen Milla Veteläinen (kesk.) kiittää sosiaalisessa mediassa kaikkia äänestäjiään ja tsemppajiaan. 21-vuotias ehdokas sanoo olevansa nöyrä saamistaan arvostuksen osoituksista, mutta myöntää silti pettyneensä.

– Kun johonkin panostaa aivan valtavasti, myös pettymykset tuntuvat erityisen suurilta. Tarvitsen, varmasti, niin kyyneleitä kuin toivon näköalojakin. Kaikki ne toteutuvat ihmisyyden kaarella, joskus hetkittäin ja häivähdyksin yhdessäkin, Veteläinen kirjoittaa Facebookissa.

Veteläinen keräsi Suomussalmella suurimman äänisaaliin ja koko vaalipiirissä 1 485 ääntä, mutta jäi silti kauas eduskuntapaikasta. Kainuun suurimman äänipotin vei Veteläisen puoluetoveri, kuhmolainen Tuomas Kettunen , joka sai 7 256 ääntä, ja uusi paikkansa eduskunnassa.