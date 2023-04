Mikko Polvinen nousi Kuhmosta eduskuntaan Tuomas Kettusen seuraksi: "Nämä vaalit ovat TikTok-vaalit" – katso video juhlatunnelmista

Kuhmolle eduskuntavaalit olivat todellinen jättipotti, kun valtiopäivillä on kaksi kuhmolaista kansanedustajaa. Paikkansa uusinut keskustan Tuomas Kettunen kävi yöllä tuloksen varmistumisen jälkeen onnittelemassa perussuomalaista uutta kollegaansa Mikko Polvista.

Kaksikko tapasi hotelli Kalevassa riemukkaasti. Kaksikko totesi pystyneensä tekemään yhteistyötä pitkään, ainakin kymmenen vuotta. Molemmat pitivät kahden kuhmolaisen ehdokkaan läpimenoa eduskuntavaaleissa historiallisena. Kettuselle Polvisen läpimeno oli kuitenkin iso yllätys. Hän tiesi, että Polvisen läpimenon on tehty paljon työtä.

Polvisen vaalivalvojaisissa ennen ennakkoäänestyksen tulosten julkistamista.

– Positiivisella mielellä töitä on tehty tämmöisellä joukolla pitkän aikaa ja nyt se huipentuu tähän iltaan. Tämä on nyt kohtalon käsissä, totesi Polvinen.

Sosiaalisessa mediassa tehtävän vaalityön Polvinen näkee erityisen merkityksellisenä ja hän kutsuukin näitä eduskuntavaaleja TikTok-vaaleiksi.

Polvisella oli käytössään pääasiassa TikTok, Instagram ja Facebook-kanavat ja hän on sitä mieltä, että kaikki ehdokkaat eivät ole hoksanneet somen merkitystä. Polvisen mukaan some on nopea ja vaikuttava, josta myös nuoret tavoittaa parhaiten.

– Se on nolla euroa hinta, kun teet omasta mielestäsi mielenkiintoisen asian sinne ja kerrot omia näkemyksiä. Se tuo demokratiaan uuden ulottuvuuden.

Perinteinen toreilla tapahtuva vaalityö on myös Polvisesta edelleen välttämätöntä, sillä sieltä saa evästyksiä poliitikon työhön.

– Ihmiset kertovat mielipiteitään, huoliaan ja näkemyksiään arkielämästä, ja ne keskusteluhetket kestävät kauemmin kuin instassa muutamat sananvaihdot. Kyllä torikeskustelulle ja -tapahtumille on aikaa ja tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Polvinen kiersi joulukuun alusta saakka vaalityötä tekemässä. Alussa vähän harvemmin, loppua kohden kiihtyvämmin.

– Voin sanoa, että olisi voinut aloittaa vielä aikaisemminkin, koska toritapahtumat olivat niitä, joista suurimat evästykset sain.

Videolla Mikko Polvinen kertoo, millaista oli kiertää vaalityössä ja mitkä asiat ihmisiä huolestuttivat.

Mikko Polvinen kertoo tunnelmistaan vaalituloksen varmistuessa livevideossa Facebook-tilillään.

