Uutiset

Miksi Afrikka on niin tärkeä, että EU tukee sitä vuosittain miljardeilla? - Urpilaisella on edessään tehtävä, jonka epäonnistuminen näkyisi Euroopan rajoilla

Julkaistu: 16.9.2019 klo 7:39

Jutta Urpilainen (sd.) on EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina mukana Afrikan auttamisessa omilleen. Tehtävä on vaikea, mutta samalla elintärkeä maailmalle. Euroopan unioni on valmis satsaamaan Afrikan kehittämiseen kymmeniä miljardeja euroja Urpilaisen kaudella.