Miksi Kaliforniassa riehuu niin usein maastopaloja? Monien palojen taustalta löytyy ainakin osa näistä viidestä syystä

Kaliforniassa tuhannet pelastustyöntekijät ovat edistyneet viime päivinä jonkin verran alueen historiallisten suurien maastopalojen sammuttamisessa. Aluetta piinaavat korkeat lämpötilat ja kuivuus ovat helpottaneet hieman, mikä on auttanut sammutustöitä.

Pelastustyöntekijöillä on kuitenkin edessään yhä iso urakka.

Kuvernööri Gavin Newsomin mukaan osavaltiossa on yli 600 eri paloa ja ne ovat levinneet noin 480 000 hehtaarin alueelle. Se vastaa Keski-Pohjanmaan maakunnan pinta-alaa.

Paloja ovat lietsoneet kuivan ja kuuman sään sekä ukkosmyrskyjen yhdistelmä.

Kaliforniassa on riehunut viimeisen reilun viiden vuoden aikana noin kaksi tuhatta maastopaloa, joista useampi on ollut katastrofaalisen suuri. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että maastopaloista on tulossa Kaliforniassa uusi normaali.

Miksi maastopalot ovat Kaliforniassa niin yleisiä?

Ilmaston lämpeneminen on yksi syy. Lämpötilalla ja siitä johtuvalla kuivuudella on suora yhteys maastopaloihin. Kaliforniassa on ollut 2000-luvulla lämpimämpää kuin 1900-luvulla. Kalifornian lämpötilan mittaushistorian kymmenestä lämpimimmästä vuodesta yhdeksän on ollut 2000-luvulla. Lämpimän kauden keskilämpötila on noussut 2,5 asteella 1970-luvun alusta, tiedelehti Earth's Futuressa julkaistu tutkimus kertoo.

Moni maastopalo on saanut alkunsa ihmisen toiminnasta. Kun kuivuus on pahimmillaan, yksi varomattomasti heitetty tupakantumppi voi sytyttää palon. Carrin alueen tuhoisa maastopalo vuonna 2018 sai alkunsa rekka-auton renkaan puhkeamisesta. Heittelehtivän rekan kori viilsi katurakenteita aiheuttaen kipinöitä, jotka sytyttivät maastoon levinneen tulipalon.

Hoitamattomat metsät on yksi maastopalojen riskiä nostava tekijä Kaliforniassa. Helposti syttyvän kasvillisuuden peittämä maa-ala on kasvanut. Vuonna 2018 presidentti Donald Trump kehotti Kaliforniaa ottamaan metsänhoidossa mallia Suomesta.

Kalifornian maastopaloissa toistuu usein sama tuuli-ilmiö, niin sanottu Santa Anan tuuli: se viriää vuoristossa, puristuu kanjoneissa ja lopulta ilmavirtaus lämpenee ja kuivuu. Tutkimusten mukaan Santa Anan tuulien aikana tulipalot leviävät jopa kolme kertaa tavallista nopeammin. Myös suurpalot itsessään voivat nostattaa kovia tuulia.

Niin ikään alueen osin huonokuntoinen infrastruktuuri altistaa Kaliforniaa tuhoisille paloille. Sähköjohtojen päälle kaatuvat puut aiheuttavat maastopaloja kaikkialla Kaliforniassa.

Maastopalot eivät ole vain Kalifornian vitsaus. CNN:n mukaan paloja riehuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa myös Alaskan, Arizonan, Koloradon, Floridan, Idahon, Montanan, Nevadan, New Mexicon, Oregonin, Etelä-Dakotan, Texasin, Utahin, Washingtonin ja Wyomingin osavaltioissa.

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 77 maastopalorintamaa. Lämpövaroitusalueilla asuu yhteensä 45 miljoonaa ihmistä.