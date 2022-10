Miksi nyt voi olla juuri oikea hetki myydä metsätila?

Metsän vuotuinen rahallinen arvonkasvu on monessa paikkaa Suomessa ollut suurempi verrattuna metsän puuston kasvuun. Arvon kasvua ovat vauhdittaneet viime vuosina metsärahastot, jotka ovat ostaneet Suomesta ennätysmäärän metsiä. Isot ostomäärät on mahdollistanut markkinoilla oleva raha, joka on etsinyt vaihtoehtoisia tuottomahdollisuuksia korkosijoituksille, joissa tuotto on ollut lähempänä nollaa viime vuosina. Maailman ja yleisen taloustilanteen vuoksi nollakorkojen aika on kuitenkin nyt ohi. Tällä on eittämättä vaikutusta sijoittajien innokkuuteen sijoittaa metsärahastoihin lähitulevaisuudessa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että rahastojen metsien ostoinnokkuus laskee ja tällä olisi negatiivinen vaikutus metsätilojen arvoon. Myös metsätilojen ostaminen velkarahalla tulee kalliimmaksi, joka laskee metsänkasvatuksen tuottoa. Jos olet harkinnut metsätilasi myyntiä kannattaa asiaa alkaa edistämään hyvissä ajoin edellä mainituista syistä.

Metsätilan myynnissä kannattaa ehdottomasti käyttää välittäjää. Väite perustuu siihen, että myynnin sujuvuuden lisäksi metsätilasta saadaan todennäköisemmin parempi hinta verrattuna suoramyyntiin. Parempi hinta muodostuu siitä, että välittäjän kautta tavoitetaan suurempi määrä ostajaehdokkaita. MetsätKuntoon yrityksellä̈ on listoillaan paljon potentiaalisia ostajia, jotka saavat heti tiedon myytävästä̈ metsätilasta sen tultua myyntiin. Tämän lisäksi laadukkailla markkinointimateriaaleilla sekä̈ erinomaisella näkyvyydellä̈ varmistetaan, että̈ myytävän metsätilan myynti-ilmoitus tavoittaa mahdollisimman paljon ostajaehdokkaita. Mitä̈ enemmän näkyvyyttä̈ tilalle saadaan, sitä todennäköisemmin saadaan enemmän tarjouksia metsätilasta ja näin parempi hinta sille.

Välityspalvelumme riskittömyys on asiakkaallemme merkittävä etu. Emme peri myynnistä mitään kuluja (0 €), mikäli emme saa kohteesta hintapyyntöä vastaavaa tarjousta. Näin ollen metsänomistajalla ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi metsätila kannattaisi myydä suoralla kaupalla metsäkiinteistönvälittäjän sijaan.

Metsäsijoittajia kiinnostaa erityisesti hyvin hoidetut talousmetsät.

Muita syitä, miksi kannattaa käyttää välittäjää?

• Välittäjä hoitaa paperityöt ja selvitykset

• Välittäjän avulla kaupanteko on vaivatonta ja vastuullista

• Välittäjä hoitaa kaupantekoprosessin ammattimaisesti alusta loppuun

• Välittäjä antaa veroneuvontaa, jonka avulla myyjä voi säästää tuhansia euroja

