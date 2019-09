Miksi poliisi saa valehdella? Ahdistava dokumentti kuvaa syyttöminä tuomittujen puolustajan taistelua oikeuden puolesta

Dokumenttiprojekti: Pakotettu tunnustus

★★★ Tämä dokumentti on ahdistavaa katsottavaa. Yhdysvalloissa poliisin ei tarvitse pitäytyä kuulusteluissa totuudessa ja käytössä ovat karkeat keinot, jopa valheet. Suljettujen ovien takana käytävissä kuulusteluissa epäilty saadaan monesti tunnustamaan rikoksia, joita hän ei ole tehnyt.

Pakotettuihin tunnustuksiin erikoistunut juristi Jane Fisher-Byrialsen taistelee tuodakseen ilmi poliisin tekemiä virheitä ja auttaakseen syyttöminä tuomittuja.

Yksi heistä on tanskalainen opettajaharjoittelija Matlhe Thomsen , jota tämän kollega syytti lasten hyväksikäytöstä, vaikka Thomsen ei ollut tehnyt mitään sellaista, mistä häntä syytettiin. Thomsen kuitenkin tunnusti olemattomat rikokset poliisin kuulusteluissa.

Miten tämä oli mahdollista? Koska hän uskoi poliisin valheet siitä, että hyväksikäytöstä olisi ollut videomateriaalia eikä tiennyt, että toisin kuin Tanskassa, Yhdysvalloissa poliisi saa valehdella.

Sinnikkään juristin ansiosta käsittämättömät syytteet raukeavat, vaikka epäilemättä ne ovat saanet aikaan suurta tuhoa nuoren harjoittelijan elämässä.

Fisher-Byrialsenin mukaan on yleistä, että tunnustaja uskoo poliisin valheet ja tunnustaa oikean rikoksen, joita he eivät ole tehneet. Yksi heistä on 20 vuotta murhasta vankilassa istunut Renay Lynch . Tutkimuksissa käy selvästi ilmi, että huumeriippuvaisen naisen tunnustus ei ollut aito. Tuomion peruminen on kuitenkin vaikeaa. TV1 torstai 12.9. klo 19.00