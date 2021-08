Miksi THL:n merkitsemät 43 uutta koronatartuntaa kirjattiin Kuhmoon? Marjanpoimijat ovat toisen sairaanhoitopiirin alueella, ja Kuhmon koronatilanne on rauhallinen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkaisemissa kunnittaisissa uusien koronatartuntojen määrissä huomion kiinnittää Kuhmo, jonne THL on kirjannut 43 koronatartuntaa.

Kainuun sote kertoi tiistaina, että alueella liikkuvalla 44 ulkomaalaisella marjanpoimijalla on maanantaina todettu pikatestissä koronatartunta. He kuuluvat 74 henkilön ryhmään, jonka leiripaikka on Kainuun ulkopuolella.

Soten mukaan kaikki ryhmään kuuluvat on asetettu eristykseen tai karanteeniin eikä ulkopuolisiin ole syntynyt tartunnan leviämiseen mahdollistamaa kontaktia.

Sekin on tiedossa, että Kainuun sote ja THL laskevat eri tavalla ilmaantuvuusluvun, joka kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta asukasta kohden edeltävän 14 vuorokauden aikana. THL:n tilastoissa ilmaantuvuusluku on yleensä Kainuun soten lukua korkeampi.

Kainuun sote on kertonut eron selittyvän sillä, että jos positiivisen testituloksen saaneen kotipaikka on ulkomailla, THL kirjaa tapauksen hoitopaikan mukaan. Jos hoitopaikka ei ole tiedossa, sitten kirjaus tehdään laboratorion sijainnin mukaan.

Sote ei ole viime päivinä todennut tartuntoja kuhmolaisilla

Tämän perusteella Kuhmoon kirjatut tartunnat olisi mitä ilmeisimmin merkitty laboratorion sijainnin mukaan. Kainuun Sanomien soittokierroksella Kainuun soteen, THL:ään ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kukaan ei kuitenkaan tiedä syytä, miksi 43 tapausta on kirjattu juuri Kuhmoon. Syytä erilaisiin lukuihin (43 ja 44) ei tällä kertaa kysytty.

Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola sanoo, että THL:n luku viittaisi siihen, että kyse on marjanpoimijoiden ryhmästä. Hän muistuttaa, ettei Kainuun sote ole tiedottanut, että positiivisen testituloksen viime päivinä saaneiden joukossa olisi Kuhmossa asuvia.

THL:n viestinnästä kerrotaan, että sen luvut ovat tartuntatautirekisteristä, jonne sairaanhoitopiirit ilmoittavat luvut. Syytä, miksi tapaukset on kirjattu Kuhmoon, ei siellä ole.

"Tällä hetkellä marjanpoimijat ovat PPSHP:n alueella"

Jo Kainuun sotesta kehotetaan soittamaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) pandemiapäällikölle Niina Kerttulalle . Marjanpoimijaryhmän, jossa yli 40 tartuntaa todettiin, tilannetta hoitaa PPSHP.

– Tällä hetkellä marjanpoimijat ovat PPSHP:n alueella, Kerttula vahvistaa.

Hän ei ota kantaa THL:n tilastoihin, mutta arvioi, että "testiteknisistä syistä" tartunnat kirjataan eri alueille.

Pikatestit tarvitsevat vielä vahvistuksen

Kerttulan mukaan marjanpoimijoille tehdyt pikatestit tarvitsevat vielä vahvistuksen.

Hän ei asian tässä vaiheessa halua antaa tarkempia tietoja marjanpoimijoiden tilanteesta.

Kuhmo: koronatilanne rauhallinen

Epäily laboratorion roolista saa vahvistuksen, kun Kuhmon kaupunki tiedotti keskiviikkona kello 15:n jälkeen, että ulkomaalaiset marjanpoimijat ovat kirjautuneet TH:n tilastoissa Kuhmoon laboratorion sijainnin mukaan. Näytteet on sen mukaan tutkittu Kuhmossa.

–Ryhmästä kukaan ei saa olla eikä ole kontaktissa ryhmän ulkopuolisten kanssa. Kuhmon koronatilanne on rauhallinen ja tuoreita tartuntoja ei ole todettu viime päivinä.