Milanon-lennot jatkuvat yhä normaalisti – Suomen seitsemäs koronatartunta työikäisellä mieshenkilöllä, joka kuuluu perjantaisen tapauksen lähipiiriin

Suomen seitsemästä koronavirustartunnasta kuuden juuret juontavat nyt Pohjois-Italiaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) todettiin maanantaina uusi koronavirustartunta työikäisellä mieshenkilöllä, joka kuuluu perjantaina todetun tapauksen lähipiiriin.

Mieshenkilö on HUS:n mukaan hyväkuntoinen.

Viime viikon keskiviikkona ja perjantaina todettiin tartunnat kahdella työikäisellä suomalaisnaisella Helsingin seudulla. Kumpikin sai tartunnan Pohjois-Italiasta.

Sunnuntaina kerrottiin kolmesta uudesta tartunnasta Helsingin seudulla. Ne on todettu eläkeikäisellä miehellä, kouluikäisellä pojalla ja työikäisellä naisella. Myös he ovat saaneet tartunnat naisilta, jotka olivat Pohjois-Italiassa.

Ensimmäinen korona-tartunta Suomessa todettiin tammikuussa kiinalaisnaisella Lapissa.

– Jatkamme lentojamme Milanoon tässä vaiheessa normaalisti kaksi kertaa päivässä, kertoo Finnairin viestintää johtava Päivyt Tallqvist maanantai-iltana.

Koronaviruksen lähtömaahan Manner-Kiinaan Finnair on keskeyttänyt lentonsa maaliskuun loppuun saakka.

Euroopassa virus jyllää pahiten juuri Italiassa.

Tallqvist muistuttaa yhtiön antamasta mahdollisuudesta siirtää Milanon-lennon ajankohtaa, jos se olisi ollut tai on 26. helmikuuta ja 4. maaliskuuta välisenä aikana. Lipun voi muuttaa niin, että uusi matkustuspäivä on viimeistään maaliskuun viimeinen päivä.

Hänen mukaansa tätä mahdollisuutta on käytetty jonkun verran.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) ihmetteli maanantaina tiedotteessaan, että päivittäiset lennot Milanosta jatkuvat, vaikka Suomessa on havaittu jo useita Italiasta lähtöisin olevia tartuntoja.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus on nostanut koronaviruksen leviämisen riskiluokitusta.

EU-komission mukaan unionin alueella on todettu yhteensä noin 2 100 koronatapausta. Kuolemantapauksia on ollut EU:ssa lähes 40 ja maailmanlaajuisesti yli 3 000.

Fakta

Koronakaranteenissa oikeus päivärahaan

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin, kuten koronan, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen.

Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Päivärahaoikeutta tilanteissa, jossa henkilö on eristettynä tai karanteenissa ulkomailla, selvitetään STM:n kanssa.

Uudellamaalla noin 150 koronaan sairastuneiden kanssa lähikontaktissa ollutta joutui karanteeniin viikonloppuna.