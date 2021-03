Milena Madlin aloitti Koti-Kajaanin toimituksessa – "Toivottavasti pääsen jakamaan myös sinun tarinasi"

Koti-Kajaanin toimitusharjoittelijana on aloittanut Milena Madlin , 25.

Madlin on opiskellut journalismia Tampereella Voionmaan koulutuskeskuksessa. Hän on kotoisin Rovaniemeltä, mutta on muuttanut Oulun, Tampereen ja Porin kautta Kajaaniin.

Madlin tarttuu kaupunkilehden toimitustyöhön innoissaan.

"Haluan tuottaa rennolla otteella informatiivista ja laadukasta sisältöä, joka herättää tunteita, mielipiteitä ja keskustelua. Toivottavasti pääsen jakamaan myös sinun tarinasi", Madlin sanoo.

Koti-Kajaanin toimittaja Anna Haapavaara on jäänyt toimitustyöstä opintovapaalle. Haapavaaran entisestä työnumerosta 050 4344 136 vastaakin nyt Madlin.