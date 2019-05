Miljardisalkussa energiaa ja viinayhtiötä

Valtion pörssiosakesalkku on miljardien arvoinen. Entisen kansliapäällikön mukaan huoltovarmuus ei välttämättä edellytä suuria omistusosuuksia.

Valtio omistaa useiden miljardien eurojen arvosta useita suomalaisia yhtiöitä.

Kaikkia valtion omistuksia ei myöskään voi työ- ja elinkeinoministeriön entisen kansliapäällikön Erkki Virtasen mukaan perustella huoltovarmuudella.

Esimerkiksi lentoyhtiö Finnair on Virtasen mukaan sellainen, joka saattaa jonain päivänä joutua etsimään itselleen suuremman kumppanin.

– Mitään huoltovarmuuteen tai ideologiaan liittyviä syitä ei voi olla sille, että omistetaan lentoyhtiötä, sanoo Virtanen.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen vetämissä hallitusneuvotteluissa syntyi tällä viikolla railoja puolueiden välille valtion omaisuutta koskevien aikeiden takia.

Neuvotteluissa jouduttiin maanantaina pitämään hengähdystauko, koska vasemmistoliitto ei purematta niellyt suurten väylähankkeiden rahoittamista sillä, että myydään valtion omaisuutta.

Virtanen arvioi, että suuri osa valtion omistamista yhtiöistä voisi olla "kauppatavaraa", nykyisistä strategisista intresseistä huolimatta. Monen yhtiön markkina-arvo on kuitenkin pieni, kun niitä suhteuttaa valtiontalouteen.

Suomen valtiolla on omistuksia yli 60 yhtiössä, joista 17 on listattu pörssiin. Kaikkein arvokkaimmat ovat valtion omistukset Nesteessä ja Fortumissa.

Joidenkin yhtiöiden osalta on määritetty strateginen intressi, joiden vuoksi valtio on yhtiössä mukana. Näin on varsinkin monen listaamattoman yhtiön osalta, kuten valtion täysin omistamalla lentokenttäyhtiöllä Finavialla tai jäänmurtopalveluita tuottavalla Arctialla.

Fortumissa ja Nesteessä valtio on esimerkiksi mukana turvatakseen sähkön ja polttoaineen tuotannon, myös poikkeusoloissa.

Valtion 36-prosenttisesti omistamassa Altiassa sen sijaan ei strategista intressiä ole.

Altia oli historiallisesti osa samaa yhtiötä, joka omisti Alko-myymälät. 1990-luvulla Altia kuitenkin erotettiin omaksi yhtiökseen mutta jäi valtion omistukseen. Yhtiö listattiin Helsingin pörssiin viime vuonna.

– En oikein ymmärrä, miten valtion perustehtäviin voi kuulua viinan keitto, Virtanen toteaa.

Myyntivoittojen kanssa vaakakupissa painavat kuitenkin osakkeista jo saatavat osinkotulot.

Valtio sai viime vuonna osinkotuottoja ja pääoman palautuksia kaikista yhtiöistä noin 1,4 miljardia euroa. Potista valtaosa tuli pörssiyhtiöistä.

Omaisuuden myyntiä voi Virtasen mukaan arvioida myös siitä näkökulmasta, saako samalla rahalla muualle sijoitettuna yhtä hyvää tuottoa.

Jos valtio vaikka möisi Altian osakkeensa, saisi se tiistain markkinahinnalla runsaat 94 miljoonaa euroa. Toisaalta yhtiö maksoi osinkoa valtiolle liki 5 miljoonaa euroa viime vuonna.

Tuotto voisi kuitenkin Virtasen mukaan olla lisäarvoa yhteiskunnalle, ei pelkkiä euroja valtion kirstuun.

– Osinkotuotto menee valtiolle, mutta [väylähankkeiden] liikennemäärät tuottavat kansantalouteen kasvua, joka menee muualle kuin valtion budjettiin. Vähän vaikeita laskuharjoituksia, hän sanoo.

Valtio Omistuksia 17 pörssiyhtiössä Suomen valtio omistaa suoraan kolmea Helsingin pörssissä listattua yhtiötä. Muut omistukset ovat valtion 100-prosenttisesti omistamien kehitysyhtiö Vaken ja sijoitusyhtiö Solidiumin hallinnoimia. Yhtiö, valtion osuus ja osuuden arvo Altia: 36,24 %, 94,56 miljoonaa euroa (Vaken alaisuudessa omistus) Finnair: 55,81 %, 479,15 miljoonaa euroa Fortum: 50,76 %, 8,613 miljardia euroa Neste: 44,27 %, 10,862 miljardia euroa Solidiumin kautta valtio omistaa vähemmistöosakkaana Elisaa, Kemiraa, Konecranesia, Metsoa, Nokiaa, Nokian Renkaita, Outokumpua, Outotecia, Sampoa, SSAB:tä, Stora Ensoa, Tietoa ja Valmetia. Solidium-omistuksista arvokkain on 9,98 prosentin osuus Samposta, jonka arvo on 2,174 miljardia euroa. Osakesalkun kokonaisarvo on noin 7,33 miljardia euroa. Arvot perustuvat maanantain 20.5. päätöskurssiarvoihin.

