Miljardööri Michael Bloomberg saattaa liittyä demokraattien presidenttikisaan viime hetkellä – Päätös ei miellytä kaikkia

Demokraattien kilpa presidenttiehdokkuudesta saattaa saada pian lisää kierroksia Yhdysvalloissa. Mielipidemittauksia johtaa yhä Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Joe Biden , mutta luvassa voi olla viime hetken yllätys.

Näyttää nimittäin siltä, että presidenttiehdokkuutta lähtee viime metreillä tavoittelemaan New Yorkin entinen pormestari ja liikemies Michael Bloomberg.

Spekulaatiot saivat alkunsa jo aikaisemmin marraskuussa, kun Bloomberg rekisteröityi ehdokkaaksi demokraattien Alabaman esivaaleihin. Tämän viikon torstaina Bloomberg otti uuden askeleen lähemmäksi ehdokkuutta ja jätti asiakirjat, jotka mahdollistavat vaalikampanjan aloittamisen.

Varmaa ehdokkuus ei vieläkään ole, sillä Bloomberg ei ole tehnyt lopullista päätöstä. The Washington Postin virallista ilmoitusta odotetaan lähipäivien aikana.

Luvannut auttaa Trumpin päihittämisessä

Mikäli Bloomberg liittyy kilpaan, hän tekee päätöksen viimeisten joukossa. Etumatkaa muihin ehdokkaisiin saattaa kaventaa miljardöörin pullea lompakko.

Bloombergin nimeä kantavan yhdysvaltalaisen mediayhtiön perustaja ja pääomistaja Michael Bloomberg on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Mittavan omaisuuden turvin hän voisi tarvittaessa rahoittaa vaalikampanjansa vaikka omasta pussistaan.

Bloomberg vakuutti jo useita kuukausia sitten, ettei tavoittele ehdokkuutta. The Washington Postin mukaan Bloombergin mielenmuutos kielii siitä, että hän näkee demokraateilla heikot mahdollisuudet vaalivoittoon Donald Trumpia vastaan.

Oli Bloomberg ehdolla tai ei, hän on jo luvannut sadan miljoonan dollarin siivun auttaakseen Trumpin kukistamisessa.

Suosio koetuksella demokraattileirissä

Bloomberg palasi demokraattien riveihin vasta viime vuonna. Hän jätti puolueen vuonna 2001, jolloin hän tavoitteli New Yorkin pormestarin paikkaa republikaaniehdokkaana. Hän tuli tuolloin valituksi tehtävään.

Vuonna 2004 Bloomberg osoitti tukensa George W. Bushille , joka tavoitteli jatkokautta presidenttinä. Ennen paluutaan demokraattipuolueeseen Bloomberg oli sitoutumaton. Yhdysvaltalaismediat arvelevat, että seilaaminen puolueiden välillä voi heikentää Bloombergin mahdollisuuksia saada demokraatit puolelleen.

Menestystä voi koetella myös mittava varallisuus. The New York Timesin mukaan Elizabeth Warrenin ja Bernie Sandersin johtama demokraattien "populistisiipi" on sitä mieltä, että äärimmäisen rikkailla ihmisillä on jo nyt hallussaan liikaa poliittista vaikutusvaltaa.

Warren on sanonut The Business Insiderin mukaan, ettei rikkaiden demokraattiehdokkaiden pitäisi "ostaa" pääsyä vaalitaistoon.

Bloombergin mainetta ovat koetelleet monet syytökset seksistisestä kulttuurista Bloomberg-yhtiössä. Elämäkerrassaan hän kehuu, että 1960–70-luvuilla hänellä oli "tyttöystävä joka kaupungissa", kertoo The Business Insider.

– Pidän teatterista, illallisista ja naisten jahtaamisesta. Sanotaan näin: Olen sinkku, hetero ja miljardööri Manhattanilla. Sehän on märkä uni, Bloomberg sanoi kerran toimittajille muun muassa The Washington Postin mukaan.